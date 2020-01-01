「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」31日晚間盛大登場，原本預計倒數後，出動上百台無人機及摩天輪「天空之夢」燈光秀展演迎新，但現場觀眾抬頭卻苦等不到無人機，最後終於在凌晨1時零分順利起飛。

台中市跨年晚會后里現場，由台中市長盧秀燕陪同市民倒數，原本預計倒數後，即出動上百台無人機變化「太陽餅」、「珍珠奶茶」等台中意象圖樣，搭配麗寶摩天輪「天空之夢」燈光秀迎新，但現場觀眾抬頭卻苦等不到無人機。

新聞局長黃國瑋第一時間表示，由於訊號臨時出狀況，造成無人機無法準時起飛，待測試成功就會進行展演。新聞局在查明原因後指出，因執行無人機飛行的廠商，測試到現場最大瞬間陣風已超過安全標準，而飛行地點緊鄰麗寶outlet一期，現場擠滿人潮，在安全因素考量下，執行團隊當下決定暫停演出。

最後於凌晨1時零分，風勢緩和下進行表演，在夜空中變化出「太陽餅」、「珍珠奶茶」等台中意象繽紛圖樣持續6分鐘。新聞局表示，因倒數時刻原訂有無人機表演，因安全考量延後，也深深向民眾表達歉意。

不過，現場有許多民眾反映看不出無人機變化的具體圖案，新聞局回應說，因為現場風勢大，對民眾也深表歉意及無奈。

(中時 )