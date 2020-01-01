周湯豪31日登「臺北最High新年城-2020跨年晚會」表演，他演唱〈iGO〉時，幾度無法銜接乾脆重來，他微笑表示：「音響出問題，我們重來！」態度相當鎮定，華視則透露是耳麥出狀況。

周湯豪頂著一頭螢光色頭髮相當搶眼，音響出問題的小插曲絲毫不影響他的演出心情，繼續熱唱〈All these girls〉、〈帥到分手〉以及〈Turn up〉，台下粉絲相當捧場。他在台北跨年演出結束後，隨即趕往桃園場倒數後壓軸，人氣非常旺。

周湯豪熱力開唱。（吳松翰攝）

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