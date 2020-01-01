開唱〈iGO〉出狀況 周湯豪喊「音響出問題」重來一次 01:322020/01/01 中時 吳維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周湯豪31日登「臺北最High新年城-2020跨年晚會」表演，他演唱〈iGO〉時，幾度無法銜接乾脆重來，他微笑表示：「音響出問題，我們重來！」態度相當鎮定，華視則透露是耳麥出狀況。 周湯豪頂著一頭螢光色頭髮相當搶眼，音響出問題的小插曲絲毫不影響他的演出心情，繼續熱唱〈All these girls〉、〈帥到分手〉以及〈Turn up〉，台下粉絲相當捧場。他在台北跨年演出結束後，隨即趕往桃園場倒數後壓軸，人氣非常旺。 周湯豪熱力開唱。（吳松翰攝） (中時 ) #周湯豪 #跨年 #台北 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中跨年晚會在麗寶 無人機倒數＋搭摩天輪迎曙光 16:332019/12/30 生活 蘇慧倫台北唱跨年自嘲唯一長輩 擔心大學生不認識自己 17:042019/12/30 娛樂 跨年天氣出爐！台北101煙火秀最佳視角站這裡 22:332019/12/30 生活 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 00:012019/12/31 娛樂 中市3場跨年晚會 迎接2020 04:102019/12/31 地方新聞 鬼鬼 高曼容 南投陪你倒數迎新年 04:102019/12/31 地方新聞 跨年夜越晚越冷！今晚最低溫僅13度 09:152019/12/31 生活 《科技》2020跨年飆網不掃興，5電信業一級警戒 14:322019/12/31 財經 五月天不哭！子公司必應台北跨年和華視上演爭議 17:102019/12/31 娛樂 元旦低溫探14度！迎2020曙光這地方機率較大 20:572019/12/31 生活 娛樂熱門新聞 2019年最後一天爆憾事 43歲男歌手與妻雙雙身亡... - 娛樂 世界第一美來了 子瑜《紅白》變身儀隊隊長正翻天 - 娛樂 爆被蔣友柏離婚 蔣家昔日豪門媳近況曝光「落魄落寞」 - 娛樂 歐陽娜娜尷尬了！大陸跨年驚吐這句…挨批沒文化 - 娛樂 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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