言承旭舞台上慶生。取自浙江衛視官微

浙江衛視12月31日晚在廣州舉辦跨年晚會，晚會主持人為《追我吧》主持人華少，演出陣容包括李晨、鄭愷、黃旭熙、言承旭、胡彥斌、吳謹言、胡夏、樂華七子Next、鍾漢良、Henry、范丞丞、程瀟、黑豹樂隊等，成龍則是壓軸登場。

言承旭當嘉賓。取自浙江衛視官微

合唱〈流星雨〉。取自浙江衛視官微

浙江衛視跨年晚會以「感恩有你」為主題，成龍帶領全體演員演唱〈國家〉，張明敏帶來經典歌曲〈我的中國心〉，辛曉琪、汪明荃歌聲溫暖，炒熱現場氣氛。此外跨年晚會還有大量「回憶殺」，胡夏帶來經典歌曲〈那些年〉，言承旭與李晨、鄭愷、黃旭熙合作F4經典歌曲〈流星雨〉，大陸女星宋妍霏從小是F4的粉絲，昨晚也如願和偶像言承旭合照。

宋妍霏是言承旭的粉絲。取自微博

吳謹言。取自浙江衛視官微

言承旭與李晨、鄭愷等合唱《流星雨》時，原以為他會帥氣唱完，沒想到唱到「你會看見幸福的所在」，最後竟淚灑舞台。浙江衛視還準備蛋糕幫元旦生日的言承旭慶生，主持人問他生日願望，言承旭說，「2019年對我來講是很特别的1年，因為發生了很多事情，在這邊都希望大家都可以在2020年健康，還有一個願望就是，我新拍完的戲叫做《交換吧！運氣》，2020年希望有更多的時間和機會可以來這邊跟大家見面」。

成龍。取自浙江衛視官微

(中時 )