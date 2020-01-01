老蕭在高雄場演出。中天提供

丁噹。中天提供

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老鷹三少。中天提供

主持群。中天提供

老蕭。中天提供

中天、中視獨家轉播的「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」12月31日在時代大道熱鬧登場，由曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜聯手主持，「老鷹三少」Bii畢書盡、李玉璽、陳彥允獨家合體開場，眾多歌王歌后包括李玖哲、丁噹2019年獨家最後一唱，壓軸倒數由全能歌王蕭敬帶來2020年全台首唱，超過30分鐘的壓軸演出讓觀眾嗨翻。

主持群一開場即引來高分貝歡呼聲，曾國城看到台下滿滿人潮，直呼：「太感人了！」笑說他在台北都要長凍瘡了，沒想到高雄天氣超好。王仁甫說，揮別2019年，2020年就是「愛你愛你」，希望一起用愛和分享度過跨年夜。安心亞、劉艾立、Gail蓋兒、李艾薇、noovy、陳勢安、宋念宇、鄭可強等實力及偶像歌手也一起陪民眾迎新年。

晚會表演由李玉璽演唱自創曲〈我們的青春〉、〈Chasing Car〉、〈句點〉，他表示心情緊張，2019年對他來說是重整自己的1年，慢慢知道自己想要什麼，希望2020年有更多表現，也會有新作品問世。「校草專業戶」的李玉璽笑說，以前常演學生，但快要27歲，「再演學生好像有一點…，希望有所突破，未來持續會有戲劇作品」。

李玉璽表示，「老鷹三少」很久沒合體，但昨晚都做足準備，帶給粉絲難忘的表演。陳彥允與李玉璽合唱〈基因決定我愛你〉，接著獨唱自創曲。陳彥允透露，最近正拍攝新戲《粉紅色的時光》，今天就要進組，從歌手切換成演員身份，他還在拿捏與調適，「不論哪個面向都是可以釋放自我的管道，希望藉此將能量傳達給大家」。

畢書盡提前祝粉絲鼠年數錢數不完，預告今年想規劃個唱。印象最深刻的趕場經驗？畢書盡說，迎接2019年那次到花蓮的火車誤點，他一下車立刻與工作人員狂奔去會場。李玉璽記得有次從高雄趕到台南演出，與陳彥允會合後，時間剛好接近12點，2人躲在台南跨年晚會觀眾席最後面倒數，接著再趕車去花蓮，那年的晚餐是超商的食物。

「全民情歌天后」丁噹透露，高雄對她來說有重要意義，2011年曾演唱高雄燈會主題曲，個唱也曾在高雄巨蛋演出，今年主演的《搭錯車》音樂劇更在高雄衛武營創下4場門票火速秒殺紀錄。丁噹昨晚帶樂手、舞者等20人陣容，一開場演唱經典嗨歌〈夜貓〉，演唱蔡依林〈舞孃〉更是秀出性感電臀，展現平常練Salsa的嫵媚舞姿，並挑戰倒立唱歌。

人來瘋的她，唱到杜德偉〈脫掉〉時，更霸氣把火紅外套脫掉，現場宛如大型KTV。至於2020新年新希望，丁噹分享：「音樂劇《搭錯車》100場快快達標，透過巡演找到如意郎君順利脫單。」超人氣團體noovy昨演唱4首歌，他們特別為此次表演設計歌單，並編排獨家表演，將新發行的EP精華歌曲呈現給大家。

蕭敬騰師妹劉艾立Erika接著登台，直呼高雄一點都不冷，難怪大家說南部的人比較熱情，接著她演唱宋念宇的創作歌曲〈當一個天使的憂愁〉，以及第二張專輯歌曲〈擁有我〉，送給現場觀眾朋友。劉艾立表示，2019年第一次參加家人的婚禮，希望可以沾一點喜氣帶到2020年，並透露2月將發新單曲，希望大家多多支持。

創作才子宋念宇接著帶來〈所謂的愛〉、〈過渡期〉，他表示2019年都在創作中度過，2020年會「盡力」生出新作品，曾國城自認唱歌功力不錯，請小宇現場教唱R＆B，他現學現賣唱一小段小宇招牌歌曲〈終於說出口〉，郭靜聽了稱讚說：「好像還可以耶！」接著小宇帶來新歌〈默念你〉，抒情唱腔讓

觀眾聽得如癡如醉。

超人氣樂團noovy 主唱Shawn登台先介紹團員吉他手JK、貝斯手Jarco、鼓手Mark，3年前樂團經過日本索尼音樂培訓出道，近來才回台灣發行新作品，上個月發行全創作EP〈共感時代〉，希望2020年能讓更多人知道noovy這個樂團，透露3月將舉辦巡迴演出，要粉絲期待。

台中、高雄趕場女神安心亞，化身神秘性感DJ登台，在高雄場帶來一段精彩「DJ秀」，下一秒掀開帽子外衣，以頭綁黑人辮、超短熱褲和深V上衣現身，放送美胸、小蠻腰和長腿，率領大陣仗舞群表演動感舞曲〈Super跩〉、〈瀟灑小姐

〉、〈Chillaxing〉炒熱現場氣氛。

她接著獻唱鄧紫棋〈差不多的姑娘〉、〈靓仔〉、五月天〈傷心的人別聽慢歌〉、〈女孩站出來〉，挑戰16分鐘non-stop不斷電組曲辣翻全場，精心編排的舞蹈組曲表演，讓現場觀眾看得目不轉睛，驚呼聲不斷。

蕭敬騰（老蕭）從台北熱唱到高雄，也是暌違2年的跨年演唱，在台北部分，老蕭領軍獅子LION演唱新專輯《美麗醜與我》多首歌，結束後趕到高雄。問到新年新希望，老蕭興奮表示：「每一年都希望可以有新的作品，也希望2020全新的巡迴趕快跟大家見面，祝福大家新年快樂，平安健康」。

老蕭為感謝台前台後辛苦工作人員，特別在後台準備熱騰騰火鍋，讓大家可以在寒冷的天氣中補充能量，開心說：「2019年初《娛樂先生》高雄場之後就一直很想念熱情的大家，真的很開心能來陪大家迎接新年的第一刻」，活動現場更加碼贈送他代言服飾品牌限量好禮，滿滿新年祝福送給高雄歌迷。

(中時 )