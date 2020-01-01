2020年到，金管會趕在跨年前一刻公布「媲美星港」財富管理新方案，為了國內的高資產客群、因應全球資金佈局而調整的國外資金等，推出三大策略、19項開放措施。高資產客群將在今年措施陸續上路後，有新的7商品、1服務規劃理財運用。

金管會表示，鑑於國內資金充沛，擁有相當規模的高資產客群，已具備發展財富管理的利基，再加上近期陸美貿易戰等國際局勢變動影響，全球資金及產業布局都在逐步調整，也加深台商資金回流意願。金管會為吸引更多國人及外國資金來台進行財富管理，推出「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，進一步開放更多元化的金融商品及服務。

「財富管理新方案」規劃為三大策略：開放高資產客戶的財富管理業務、開放多元化金融商品及投資管道，拓展金融機構業務範疇。總共有19項開放措施，除了部分已開放的措施之外，其餘大多數將於今年上半年陸續上路。

在這些措施中，金管會開放7商品、1服務，提供高資產客戶做為理財運用，7項商品包括：放寬信託業務可受託投資外國債券商品的信用評等限制；開放銀行得以信託或兼營證券自營方式，提供高資產客戶投資銀行發行的外幣結構型金融債券；開放本國銀行或證券商的海外分支機構、轉投資公司可以發行境外結構型商品 ；放寬國際金融業務分行（OBU）的高資產客戶，可以比照國際證券業務分公司（OSU），辦理連結標的涉及台股的外幣結構型商品、及外幣股權衍生性金融商品；簡化私募境外基金流程；以及開放證券商辦理外國有價證券融資業務。

金管會也開放金融機構為高資產客戶個人化或客製化需求，量身打造新金融商品業務或顧問諮詢服務，例如企業傳承、稅務諮詢，和資金調度。

另外，19項措施中有兩項與央行相關的項目，目前僅初步達到共識，仍待金管會和央行討論配套或細節後，才能訂出上路時程，包括：放寬外幣投資型保單全委帳戶可投資投信所發行的台股基金，以及開放OSU辦理不限用途款項借貸業務。

金管會表示，放寬外幣保單全委帳戶投資台股基金部分，現行採被投資的基金不得投資台股超過基金淨值的三成，初步目標是將改為限制外幣保單全委帳戶投資台股基金的成數。而開放OSU辦理借貸部分，金管會設定為以有價證券作為借貸擔保，仍有挹注證券市場的作用，因此央行也初步同意。

(中時 )