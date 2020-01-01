元旦不平靜！今（1日）東台灣凌晨3：10發生有感地震，花蓮、北台灣地區民眾都有感搖晃。中央氣象局地震測報中心地震報告顯示，1月1日凌晨3時10分發生芮氏規模4.8地震，震央位在花蓮近海，深度僅7.2公里，最大震度落在花蓮太魯閣4級。

中央氣象局地震測報中心報告顯示，1月1日凌晨3時10分發生芮氏規模4.8地震，震央位在花蓮近海，深度僅7.2公里，嘉義以北都有感搖晃，最大震度在花蓮太魯閣有4級；各地震度為南投、宜蘭3級；雲林、彰化、台中都有2級；新竹、苗栗、新北1級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

花蓮、北台灣地區、中台灣地區的網友都感到搖晃，在PTT上急忙發地震文。許多人表示「新年第一震」、「花蓮感覺好晃」、「001號」、「台北有感」、「台中!搖了一大下」、「我以為我醉了」、「桃園有感」、「花蓮八樓 快嚇死」。

(中時電子報)