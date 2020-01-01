新年來到！命理專家楊登嵙指出，由於九大行星的運轉，磁場就會改變，就會影響到個人運勢的好壞吉凶。他告訴《中時電子報》並且列出，2020年財運最好的生肖是蛇、兔、豬；財運最差的生肖則是馬、鼠、猴。若民眾剛好屬於後者請別難過，因為風水輪流轉，純粹是今年犯太歲，才降低財運的強度，所以要如何趨吉避凶就很重要！

◎財運最佳生肖前三名：

1、蛇：龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。

2、兔：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。

3、豬：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

◎財運最差生肖前三名：

1、馬：今年逢沖太歲、歲破、大耗，正沖影響比較大，投資方面預防失利，另外要避免爭執，慎防口角。

2、鼠：今年值太歲，雜事多，忙中有錯，要小心謹慎，注意是非口角。

3、猴：今年犯五鬼，容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失，因此要慎防，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。

(中時電子報)