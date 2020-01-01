CTWANT 火線追擊》蔡英文成卡神撈錢最大門神？關鍵文件曝光

楊蕙如操作網軍帶領風向為駐日代表謝長廷護航，並將矛頭指向大阪辦事處，間接造成處長蘇啟誠自盡一案，經北檢偵結將她起訴後，綠營人士紛紛切割，但本刊獨家取得楊蕙如「易始公司」的業務實績表，證明包括蔡英文、賴清德、陳菊等綠營巨頭均曾將選舉宣傳交由楊蕙如負責操盤，而楊則憑藉與民進黨的密切關係，四處申請WTA(世界女子網球公開賽)賽事補助，甚至不顧矮化台灣降格辱國。

本刊調查，台北市觀傳局在2016年利用2017年的台北世大運經費給楊蕙如2個宣傳標案，在楊的投標資料中，有一份易始公司歷年來的業務實績，上面詳載著2010年新北市長蔡英文、台南市市賴清德、高雄市長陳菊等3人的初選電視媒體規劃與採購專案都是由楊蕙如的易始公司負責，而且蔡英文的2012年總統選舉也是楊蕙如操盤。

楊蕙如幫民進黨巨頭操盤選舉，而自2016年開始，則憑藉她的選戰輔佐之功，以舉辦WTA台灣公開賽名義向政府各單位伸手要補助，事實上， WTA並沒有直接授權楊蕙如的易始公司，而是授權給APG公司，這家公司的總裁是大陸人熊健華，香港設有分公司，楊蕙如則是向APG付費拿下台灣區賽事權，在大陸的APG官網上即公開註明楊蕙如所舉辦的是中華高雄（台北）巡迴賽，地點是中國高雄（台北）。

楊蕙如所申請的補助經費單位包括教育部體育署及台北市政府體育局、觀傳局等都知道依國際賽事補助規定，申請單位必須有直接授權，但卻執意護航楊蕙如，認定她的易始公司有權舉辦賽事即符合相關規定，甚至明知楊蕙如向大陸購買台灣賽事權會矮化台灣，也未提出任何抗議或要求。

楊蕙如號稱卡神，而綠營巨頭們則是她標得政府單位發包勞務採購、限制性招標案的門神。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)