CTWANT 封面故事》抓包！張勛傑掩護進暗巷 賀軍翔摟妹當街廝磨

賀軍翔和圈外老婆陳怡玟在二○一七年登記結婚，兩人育有一女「美寶」，對妻小極為保護的他，鮮少對外談起自己的家庭生活，只會偶爾在社群網站曬一下寶貝女兒，展現慈父的一面。

車開到一半，賀軍翔突然下車對車內發比手畫腳發牢騷。（圖／本刊攝影組）

豈料，賀軍翔這位好尪慈父竟被本刊直擊，在好友張勛傑充當司機的「掩護」下，偷偷私會一名長髮妹；兩人在長髮妹的住處大樓前，不僅甜蜜擁抱，更出現疑似親吻的畫面，實在令人驚呆！

長髮妹和賀軍翔一起從後座下車。（圖／本刊攝影組）

二○一九年十二月十四日清晨五點○七分，賀軍翔結束唱歌行程，戴著黑色帽子和口罩，低調地走出台北市松江路一家ＫＴＶ後，旋即快步竄進一旁的暗巷；一分鐘後，張勛傑和一名長髮妹出現，竟也走進同一條暗巷，途中張勛傑小心翼翼地扶著長髮妹的手，護著她跨過欄杆，兩人不時回頭查看，似乎在注意有無「狗仔出沒」。

張勛傑和長髮妹偷偷摸摸的行徑，一度讓人誤以為近來不時自洩迷情的張勛傑，竟背叛最新緋聞女友小嫻，沒想到，張勛傑只是一枚扛弟兄的煙霧彈！

原來，長髮妹進入暗巷後，賀軍翔立刻「接棒」，張勛傑則識趣地默默走到一輛轎車旁邊，當起紳士幫兩人打開車門，賀軍翔和長髮妹隨即坐進後座，兩人關係實在愈看愈曖昧。

兩人離情依依的又是牽手又是擁抱，最後還疑似接吻。（圖／本刊攝影組）

除了當個煙霧彈，張勛傑還當了一晚的稱職司機，他載著賀軍翔和長髮妹開了一小段路後，莫名地停在長春路口。此時，賀軍翔突然下車，直接站在馬路上大聲叫囂，看似在不停抱怨駕駛座上的張勛傑，期間張勛傑拍了拍賀軍翔的手臂，狀似安撫，賀軍翔等到情緒稍稍平復，又坐進後座。

豈料，上車後的賀軍翔又「熊熊牙起來」，對著駕駛座的張勛傑再度比手畫腳，口中念念有詞，最後表情相當不悅地望著窗外，此時張勛傑也一臉無奈，同樣看向窗外，氣氛顯得有些凝重。

過了好一會兒，車子才發動，一路直奔士林區，停在一棟新社區大樓門口前面。賀軍翔和長髮妹接續下車走到大樓前，倏地大方擁抱，似乎還有親吻動作，兩人的臨時演出，完全就是街頭主旋律；賀軍翔離去前，還又依依不捨地拉著長髮妹的手，直到此時，他才稍微露出笑容，表情溫柔不少。

長髮妹進門後，賀軍翔返回車上，這次他沒把張勛傑當成司機，而是乖乖地坐到副駕駛座。哥倆好在五點五十二分，抵達賀軍翔位於中山區的家門口，卻遲遲不下車，車會將近一個小時，不知是在喬什麼事。

六點四十二分，天色已經明亮，兩個男人才接連下車，張勛傑一見到賀軍翔進家門後，宛如解脫般地疾駛離開，似在宣洩一整晚的情緒。

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(中時電子報)