CTWANT 一周一砲》百億炒手識股不識人 引狼入室從巨富淪「巨負」

台股一萬兩千點樂透迎新年，股市人稱「百億炒手」的陳聰明夫婦竟淪為機車族，不但十棟豪宅遭到法拍散盡家財，還負債十多億元，這對54歲的夫妻檔首度受訪，揭開一段奇幻致富卻落難收場的人生歷程。

蔣寶夏原本希望透過王立宏解決和旺投資失利，卻引發今日經營權之爭。（圖／蔣寶夏提供）

悠克國際過去位於中和立德街的大樓，面臨壓力如今已經出售。（圖／報系資料庫）

原來，原本日進斗金的陳聰明夫婦，近五年來不僅遇上「和旺建設」前董事長騙財落跑，還在吳姓模範警察的牽線下，誤信混過黑道的王立宏，被貼上「股市禿鷹」汙名，而遭到檢警調查。如今生活都成問題的陳聰明夫妻，選擇攤開一切，「如此才能讓所有人都重生！」

傍晚四點，記者依約定前往信義計畫區的一間律師事務所，終於見到傳說中的「百億炒手」，平頭壯碩、圓領衫口略顯寬鬆的中年男子，就是54歲的陳聰明，一旁神情憔悴的婦人則是他同齡妻子蔣寶夏。「陳聰明」原是股市墊丙圈的神祕金主，直到日前因「悠克經營權之爭」，被掀上檯面。

就在台股高唱一萬兩千點之際，2019年10月間，悠克更名為「鈞泰」，約二個月後進行董監事改選，董事長王立宏竟在現場高喊，「曾經涉及和旺、樂陞炒股案的『股市禿鷹』陳聰明，是這場臨時股東會的幕後黑手！」據悉，王立宏曾混過黑道，後來在陳聰明夫婦的幫助下「改邪歸正」，夫妻倆不但借住、借錢，還將悠克「委託」給王立宏，豈料竟落到「乞丐趕廟公」的下場。

當時王立宏的這一席話，讓陳聰明夫妻旋即遭調查約談，外界不明所以，以為又是一樁掏空案；陳聰明這對昔日叱吒股市的夫妻檔，因此被傷到體無完膚，不但賣掉十棟豪宅，還負債十多億元，深陷財務困境。

別人，對得起自己。」從未接受媒體採訪的夫妻倆，選擇坦然無懼地攤開這一切。

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(中時電子報)