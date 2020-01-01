韓國瑜一早到左營世運主場館與民眾參加元旦升旗典禮。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜在高雄跨年後，元旦一早參加立委黃昭順舉辦的升旗典禮，在世運主場館外廣場與上千人一起迎接2020，韓帶領全場高唱改編歌詞的生日快樂歌，接著許下3個願望，祝中華民國國運昌隆、人民幸福快樂、2020告別去年陰霾煩惱，全場民眾也高呼「總統好」為他加油。

高市議員陳玫娟、陳麗珍、李雅芬、黃柏霖、高市運發局長程紹同、資深藝人熊海玲、大百合也到場與群眾共襄盛舉，大跳熱身操。

黃昭順表示，辦升旗典禮已有十多年，2年前韓國瑜也曾來參與，高雄市長的選舉，就是從2009世運主場館出發的，接下來1月11日就要投票，希望像上次一樣，從左營出發贏得勝選。

黃昭順致詞時韓國瑜抵達，她與全場民眾許下三個願望，一願1月11日韓國瑜進總統府，二願國民黨立委全壘打，三願中華民國國旗能在這片土地永遠飄搖。

韓國瑜穿著西裝、戴著國旗圍巾現身，他開玩笑說，許願之前要先唱歌，他帶領全場改編歌詞，對中華民國唱生日快樂歌「祝你新年快樂」，並致贈國旗圍巾給2位102歲、元旦出生的長輩，接著許願中華民國國運昌隆，人民幸福快樂，2019年陰霾憂愁煩惱結束，2020新列車往前快速行駛，台灣安全人民有錢。國民黨提名立委全壘打。

上千人一起在世運主場館外唱國歌、升旗後，韓國瑜隨即趕往下個行程，到文化中心參加議會、市府合辦的升旗典禮。

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(中時 )