人潮搶佔視野良好的位置，等著二寮日出第一道曙光。（莊曜聰攝）

左鎮二寮山景漂亮，可惜2020第一道曙光沒有出現。（莊曜聰攝）

台南左鎮二寮因有全台最低海拔日出而聞名，加上近年來台南跨年三部曲的行銷，成為每年元旦著名的追日出景點之一，今年南市府雖取消活動，但新年伊始，仍吸引超多熱血民眾上山追日，可惜雲層太厚，太陽公公不露臉，爆肝等候的遊客直呼殘念。

今年取消跨年三部曲活動後，不需索票也沒有管制，民眾可以自行上山，二寮日出時間是6時40分，但凌晨5點不到就已經有大批人潮前來，視野較好的位置早就被搶佔一空，眾人交頭接耳，等著第一道曙光升起。

隨著時間接近，天色漸亮，民眾紛紛拿起手機準備拍攝，但雲層實在太厚，不只看不到太陽，連霞光雲彩都轉瞬即逝，一直到7點多太陽都沒露臉，讓遊客相當失望，不少人自拍留影後隨即離去；張同學一群人在高雄參加完跨年晚會後再去夜唱，都沒睡就衝上二寮，沒能看到美景有些遺憾。

西拉雅國家風景區管理處指出，二寮四季日出美景各有特色，曙光雲海最佳觀賞季節主要在夏秋季，尤其是一場大雨過後的隔日出現美景的機率甚高；下雨過後地面水氣充足，待太陽冉冉昇起之時，水氣蒸發化成雲霧繚繞，便可欣賞到山巒間光影雲霧千變萬化的夢幻美景。

(中時 )