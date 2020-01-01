總統府前升旗 英菊柯同台零互動 07:502020/01/01 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統(前)與台北市長柯文哲(後)同場零互動。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統(前排中)、台北市長柯文哲(前排右一)、總統府祕書長陳菊(第二排右一)同台零互動。(黃世麒攝) 今年元旦升旗國歌，由第一線防疫人員、中華棒球代表隊及扶輪社交換生一同領唱。(黃世麒攝) 今年元旦升旗國歌，由第一線防疫人員、中華棒球代表隊及扶輪社交換生一同領唱。(黃世麒攝) 中華民國109年元旦總統府前升旗活動。(黃世麒攝) 蔡英文總統(左)與副總統陳建仁(右)和電音三太子擊掌。(黃世麒攝) 中華民國109年元旦總統府升旗活動1日舉行，蔡英文總統、副總統陳建仁伉儷、總統府祕書長陳菊、台北市長柯文哲等人同場但零互動。(圖文／黃世麒) (中時 ) #總統府 #互動 #升旗 #副總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 第3場政見會：韓宋左右夾攻 喚醒討厭民進黨 01:432019/12/28 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 蔡英文：兩岸政策按憲法、兩岸條例、人民意志 18:542019/12/29 政治 韓喻英如布袋戲 被新潮流架空 04:102019/12/30 政治要聞 小英離開讀稿機就斷片 04:102019/12/30 時論廣場 藍轟蔡英文「論文門」竟如同「絕對機密」藏30年 10:282019/12/30 政治 想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙 14:362019/12/30 國際 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 蔡楊梅造勢輔選 遭嗆：蔡英文落選！ 12:362019/12/31 政治 政治熱門新聞 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 【綠營罩卡神1】蔡賴菊宣傳都她操盤 矮化台灣也沒關係 - 政治 心疼韓國瑜！他拋這關鍵 讓下流名嘴消失 - 政治 一堆人因韓造勢人多而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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