蔡英文總統(前排中)、台北市長柯文哲(前排右一)、總統府祕書長陳菊(第二排右一)同台零互動。(黃世麒攝)

今年元旦升旗國歌，由第一線防疫人員、中華棒球代表隊及扶輪社交換生一同領唱。(黃世麒攝)

今年元旦升旗國歌，由第一線防疫人員、中華棒球代表隊及扶輪社交換生一同領唱。(黃世麒攝)

中華民國109年元旦總統府前升旗活動。(黃世麒攝)

蔡英文總統(左)與副總統陳建仁(右)和電音三太子擊掌。(黃世麒攝)

中華民國109年元旦總統府升旗活動1日舉行，蔡英文總統、副總統陳建仁伉儷、總統府祕書長陳菊、台北市長柯文哲等人同場但零互動。(圖文／黃世麒)

(中時 )