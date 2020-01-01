直播》韓國瑜元旦第二場升旗 高雄文化中心唱國歌 07:412020/01/01 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020元旦升旗，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜前往高雄文化中心參加議會、市府合辦的升旗典禮，這是韓國瑜上任以來第二次在文化中心進行升旗。 【#LIVE】韓國瑜文化中心升旗典禮 韓國瑜在字詞時重提2019年的代表自，「亂」，直呼2019年這班列車已經離我們而去，應將他拋到九霄雲外，希望人民一起迎接2020的「爽」！雖然粗俗，但是親民，韓國瑜重申，自己的責任是讓國民、市民朋友安居樂業，他將努力達到這個目標。 (中時電子報) #高雄文化中心 #升旗 #唱國歌 #2020 #元旦升旗 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #宋楚瑜 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 06:022019/12/28 生活 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 2020第一對！中天主播張雅婷愛情長跑包小松13年宣布結婚 01:432020/01/01 娛樂 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 政治熱門新聞 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 【綠營罩卡神1】蔡賴菊宣傳都她操盤 矮化台灣也沒關係 - 政治 心疼韓國瑜！他拋這關鍵 讓下流名嘴消失 - 政治 一堆人因韓造勢人多而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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