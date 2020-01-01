2020元旦升旗，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜前往高雄文化中心參加議會、市府合辦的升旗典禮，這是韓國瑜上任以來第二次在文化中心進行升旗。

【#LIVE】韓國瑜文化中心升旗典禮

韓國瑜在字詞時重提2019年的代表自，「亂」，直呼2019年這班列車已經離我們而去，應將他拋到九霄雲外，希望人民一起迎接2020的「爽」！雖然粗俗，但是親民，韓國瑜重申，自己的責任是讓國民、市民朋友安居樂業，他將努力達到這個目標。

(中時電子報)