影》1萬2000發煙火齊發 倫敦喜迎2020 07:582020/01/01 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 倫敦施放1萬2000發煙火迎接2020年。（圖／路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全球邁入2020年，英國倫敦於台灣時間上午8時迎接2020年，倫敦泰晤士河畔大笨鐘與「倫敦之眼」摩天輪發射1萬2,000發煙火，中時電子報帶您一起欣賞倫敦煙火秀。 倫敦施放1萬2000發煙火迎接2020年。 (中時電子報) #倫敦 #煙火 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 明年星座破財排行榜曝光 專家這樣化解 00:152019/12/28 生活 故宮國寶彰化玩一回 肉形石和彰化的爌肉飯擦起什麼樣火花？ 18:402019/12/28 生活 北溪天然氣2號管線計畫 俄誓言2020年底前完工 21:292019/12/28 國際 韓國瑜喊出推動全台「六塊肌計畫」 22:312019/12/29 政治 太極2020年營運看俏 股價漲停慶祝 09:572019/12/30 財經 《光電股》太極亮燈漲停，廣運集團同high! 10:342019/12/30 財經 《科技》12月面板報價反彈，2020年供需逐步穩定 11:252019/12/30 財經 需求推升及政策支持帶動 陸IC產能明年持續擴張 11:352019/12/30 財經 《台北股市》蘋果將推平價手機，金鼠年Q1台股不淡 12:502019/12/30 財經 全球經濟「慢球化」 2020年台灣向上轉折的關鍵年 13:032019/12/30 財經 國際熱門新聞 美陸將簽署貿易協議 鷹派認了：只差一關鍵 - 國際 影》1萬2000發煙火齊發 倫敦喜迎2020 - 國際 沒在怕！誓師歐洲 華為出奇招狂打美 - 國際 2020第一嗆！金正恩：不再暫停核子試驗 將秀新戰略武器 - 國際 穩賺不賠！軍費談判美收回獅口 但要韓大買武器 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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