全球邁入2020年，英國倫敦於台灣時間上午8時迎接2020年，倫敦泰晤士河畔大笨鐘與「倫敦之眼」摩天輪發射1萬2,000發煙火，中時電子報帶您一起欣賞倫敦煙火秀。

倫敦施放1萬2000發煙火迎接2020年。

(中時電子報)

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