今天是2020年1月1日，總統府前舉行元旦升旗活動，總統蔡英文、副總統陳建仁伉儷、總統府祕書長陳菊、台北市長柯文哲等人都到場。但就在國歌唱到一半時，突然有人大吼「韓國瑜是騙子！」鬧場，原來竟是網紅「吃屎哥」游兆霖，他也立刻遭員警抬走。

今早總統府前照例舉行中華民國109年元旦總統府升旗活動。據《ETtoday新聞雲》報導，國歌唱到一半時，突有一名男子揮舞國旗大吼：「韓國瑜是騙子！台灣獨立！」、「高雄都管不好了，為什麼還要選總統」、「我是吃屎哥，台灣要選對的人！」，「吃屎哥」也立即被現場警力抬離現場。

「吃屎哥」也立即在臉書貼出自己被警察抬走的照片，並發文說自己「是說到做到的人！酸我沒關係至少我有信用」，還說「我是直播天王！剛剛警察一直叫我天王」。

事實上「吃屎哥」的行為早有預謀，他早在30日就發文「有誰知道元旦我要幹啥大事？答對的人我免費錄一分鐘唱生日快樂歌給你指定的人！只限三位！」。

(中時電子報)