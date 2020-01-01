韓國瑜一上台致詞，就先帶全場市民唱改編版生日快樂歌，祝福中華民國新年快樂。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜1日上午7點半抵達高雄市文化中心，參加高雄市政府、高雄市議會合辦的升旗典禮；韓國瑜感謝市民2018年勇敢投票，「誕生一個讓大家好奇的市長」，把高雄推上百年難得一見的發展機會，儘管2019年人民以「亂」字代表，希望未來一年迎向新希望，2020代表字將是讓人民安居樂業的「爽」。

高市副議長陸淑美代表議長許崑源歡迎市民參加升旗典禮，她說，高雄已經走在改變的道路上了，相信全體市民都有感，路平、燈亮、水溝通、空氣品質都改善了，本是政府基本責任，但過去2、30年來，雖然負債3000多億，仍無法滿足市民基本期待，現在新的市府團隊全部已經在做了。

陸淑美說，1月11日的選舉影響中華民國發展，呼籲市民用選票選出能夠帶領國家向前的總統，更要選出能在中央為高雄發聲的立委，用選票改變中華民國的未來。

韓國瑜以市長身分上台致詞，感受到現場歡樂氣氛，他領唱改編歌詞的生日快樂歌為中華民國加油，接著逐一介紹到場的立委候選人，說因為他們很忙碌還特別趕來，所以介紹一下，「大家不用想太多喔！」

韓國瑜說，跨年結束後，好多市民半夜就來文化中心等升旗，他說，2019年是辛苦一年，人民用「亂」來代表，表達心中感慨與無奈，2019這班列車已離去，把所有不愉快拋棄，祝福2020迎接另一個字「爽」，聽起來俗又有力，代表我們心情，不一定要那麼文雅，但能表達所有人民的心聲，要的不多，只要安居樂業，讓人民安居樂業，是所有政治人物的責任。

韓表示，高雄從來沒像今日那麼備受重視過，吸引全世界的目光，這種市府的宣傳效果，是所有市民朋友共同的努力，2018年勇敢投下一票，誕生了一個讓大家好奇的市長、一群優秀的議員，12月至少進來上百萬人，大家要把握百年難得一見的發展機會，把分內工作做好，讓所有進高雄的人，愛上高雄，這是大家共同的責任，讓高雄變得更好、更美、更吸引人。

升旗結束後，韓國瑜揮舞手中國旗，與市民一起高歌《愛拚才會贏》、《明天會更好》，許多民眾高呼「市長加油」、「總統好」，氣氛熱絡。

幾乎每年都參加高雄市元旦升旗的溫姓民眾表示，今年人潮爆多，比往年多出很多，她一早開車到文化中心，在周圍繞了半個多小時才找到停車位。

【#LIVE】韓國瑜文化中心升旗典禮

(中時 )