黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人

媒體人黃暐瀚經常在政論節目發表挺韓言論，成韓黑、英粉網友攻擊箭靶。昨日（12月31日）跨年前一個多小時，黃悲憤控訴，PTT論壇網友視他如「殺父仇人」與「人渣」，10篇文章9篇在謾罵他；更嗆PTT網友所言多為「腦補自High」，籲這些人：「騙別人不難，騙自己，那就太可悲！」

黃暐瀚在臉書發文，感嘆：「騙別人不難，騙自己，太可悲！再過一個多小時，2019年就要過去了。回顧這一年，對暐瀚來說，有喜有悲。最大的悲，就是暐瀚的父親驟逝，三月發現罹癌，九月，父親就離開我們。父親這輩子告訴我的最重要的一句話，就是：『不要欺騙自己』。」

話鋒一轉，黃暐瀚痛批：「PTT網友對我像是殺父仇人般，十篇PO文，九篇謾罵，好像我是什麼垃圾人渣一樣，談論內容又屬腦補居多，網友常會貼給我看，但一長串的『同溫層無差別攻擊』，實在不容易讀得下去。最近幾個月，只要我談到政治，選舉跟選情，最常出現的PTT貼文，就是：『韓暐瀚』、『姓馬變姓韓』、『要養三個孩子』等等無營養內容。就沒有一個能打？沒辦法好好討論選情，分析政局，只會PO些無營養內容自High？就以為PTT真的很厲害？」

不僅如此，黃暐瀚大罵聲稱掌握自己PTT帳號的網友：「High沒關係，不要亂寫啊！這位網友（附上連結，大家自己點進去看），說我會看PTT（這點不假，網友貼給我，我會點出來看），還說知道我的『帳號』？拜託這位『腦補』的網友，快點、立刻、馬上公布我的帳號，讓大家看看，讓暐瀚『聞香』一下好嗎？我沒有PTT帳號，從來沒有，你掌握的黃暐瀚PTT帳號，到底是哪一個？拜託，我等著你解答，我請你上節目，叫你聲大哥，還請你吃雞排。回到我標題的那句話：『騙別人不難，騙自己，那就太可悲』！活在PTT，還亂發腦補文的網友們，好了啦！」

(中時電子報)