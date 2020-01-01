Bella首PO與高以翔合照。(圖／翻攝自IG)

藝人高以翔日前在大陸錄製《追我吧》猝逝，女友Bella悲慟不已，但仍陪伴高家人處理後事，不惜千里跟著男友遺體返台，直到告別式火化，而她也穿上高以翔的外套、帶著高以翔的定情戒，不離不棄舉動令人心疼，而面對新的一年到來，摯愛卻不在身邊，Bella也在IG吐心聲，「你是天賜給我最美好的禮物，謝謝你教導我的一切。」

Bella和高以翔交往多年，兩人都相當保護這段戀情，在2019年的最後一天，她也首度PO出兩人合照，向摯愛告白「你是天賜給我最美好的禮物，謝謝你教導我的一切。我的人生已體驗過圓滿，從此將帶著你的光和永恆的愛，我們永不分離」，一番話讓網友看了都鼻酸。

最後她也感謝所有人的愛和關心，表示會「為了我們堅強」，希望大家能給她空間和時間，讓生活重新回到軌道。而從她PO出的合照中可看到，一張是小倆口去滑雪的照片，另一張則是她小鳥依人靠在男友懷裡，高以翔寵溺輕親吻她的頭，畫面美得像幅畫，網友也留言替她加油打氣，「你會越來越好」、「要堅強，餘生還很長，帶著他的那份快樂的生活」。

(中時電子報)