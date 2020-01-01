2020總統大選進入尾聲，這場由總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜以及親民黨總統參選人宋楚瑜的角逐，三方各有擁護者，最終誰將贏得大選勝利，引發外界熱議。國民黨新竹市議員陳慶齡提及，新竹市好幾位綠到不行的里長，雖沒說要投韓，但打死也不投蔡。

韓國瑜2018年九合一選舉，在政壇掀起「韓流」，雖在宣布參選總統後引來爭議，但從去年12月29日的台中造勢場，仍可看出有大批死忠支持者力挺韓國瑜！據《中評社》報導，陳慶齡表示，只要看幾個數字就知道，韓國瑜絕對會贏蔡英文。

陳慶齡指出，2016年大選，宋楚瑜拿到157萬，較2012年大選多了120萬票，都是「賭爛國民黨」。這次宋頂多拿到50萬票，剩下100萬票，「這次到哪裡去？」此外，他認為，2016年朱立倫輸蔡英文300萬票，但2018年九合一選舉，以主要政黨在縣市長選舉的得票數看，國民黨贏民進黨100多萬票，來回就400萬票，就是中間選民的態度。

此外，陳慶齡預估，蔡英文得票數不可能有2016年大選的689萬票這麼多，至少會掉100萬票。他更透露，比起三年前，蔡現在來新竹的人潮已經變少，好幾位深綠里長打死也不投給蔡英文。

(中時電子報)