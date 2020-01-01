109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，吸引許多民眾到場觀禮。(郭吉銓攝)

109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，並由非洲豬瘟防疫人員、在國際棒球賽會奪下優異成績的U12、U18棒球隊員以及國際交換學生一起擔綱國歌領唱。(郭吉銓攝)

109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，吸引許多民眾到場觀禮。(郭吉銓攝)

蔡英文總統(前左二)與副總統陳建仁（前右二）參加109年元旦總統府升旗典禮。(郭吉銓攝)

甫一升旗完，有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台。(郭吉銓攝)

升旗禮成，就有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台。(郭吉銓攝)

升旗禮成，就有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台，並高舉二號手勢，但隨即被請出典禮會場。(郭吉銓攝)

109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，並由非洲豬瘟防疫人員、在國際棒球賽會奪下優異成績的U12、U18棒球隊員以及國際交換學生一起擔綱國歌領唱。升旗禮成，就有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台，並高舉二號手勢，但隨即被請出典禮會場。

(中時 )