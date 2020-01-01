府前升旗典禮 台灣英雄領唱國歌 08:142020/01/01 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，吸引許多民眾到場觀禮。(郭吉銓攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，吸引許多民眾到場觀禮。(郭吉銓攝) 109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，並由非洲豬瘟防疫人員、在國際棒球賽會奪下優異成績的U12、U18棒球隊員以及國際交換學生一起擔綱國歌領唱。(郭吉銓攝) 109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，吸引許多民眾到場觀禮。(郭吉銓攝) 蔡英文總統(前左二)與副總統陳建仁（前右二）參加109年元旦總統府升旗典禮。(郭吉銓攝) 甫一升旗完，有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台。(郭吉銓攝) 升旗禮成，就有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台。(郭吉銓攝) 升旗禮成，就有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台，並高舉二號手勢，但隨即被請出典禮會場。(郭吉銓攝) 109年元旦總統府舉行升旗典禮，以「攜手同心，台灣前進」為主軸，並由非洲豬瘟防疫人員、在國際棒球賽會奪下優異成績的U12、U18棒球隊員以及國際交換學生一起擔綱國歌領唱。升旗禮成，就有抗議民眾比倒讚、高呼蔡英文下台，並高舉二號手勢，但隨即被請出典禮會場。 (中時 ) #典禮 #升旗 #國際 #升旗典禮 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 元旦升旗 宜蘭縣市拚場 04:102019/12/28 地方新聞 他曬超尺度收藏 網：有升旗空間 15:062019/12/28 日常 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙 14:362019/12/30 國際 元旦來去新竹市看幻象、吃早餐跟著河馬樂樂做早操 17:552019/12/30 生活 【破府城防線1】韓元旦升旗凝民氣 助藍軍台南轉大人 14:192019/12/31 政治 韓國瑜元旦高雄升旗典禮 唱生日快樂歌 群眾高喊總統好 07:072020/01/01 政治 總統府前升旗 英菊柯同台零互動 07:502020/01/01 政治 直播》韓國瑜元旦第二場升旗 高雄文化中心唱國歌 07:412020/01/01 政治 吼「韓國瑜是騙子」 吃屎哥鬧場總統府元旦升旗 遭警抬走 08:022020/01/01 社會 生活熱門新聞 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 好市多半熟麵包難吃？她出菜成品讓網看呆：原來要這樣吃 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 氣炸鍋千萬別炸啥 他曝：後悔到爆 - 生活 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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