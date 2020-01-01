小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（1日）財經重點。

【1】台股元月抓金鼠 三多鬥三空

台股2020年元月受惠總統大選、中美協議簽署、美國消費性電子展（CES）等三大利多拉抬，行情備受期待，然同時間也面臨三大利空，包括農曆春節長假丙種金主結帳賣壓、財報匯損及謝票行情的不確定性，多空交戰下，元月操作難度增。

【2】11,997 台股封關四驚奇

受元旦休市影響，台股短線調節賣壓湧現，加權指數2019年封關意外失守萬二關卡，收在11,997點，但仍刷新年度封關紀錄，2019年漲勢亮眼，上漲23.33％，創近十年新高，且三大法人合計買超突破3,000億元、上市櫃市值逼近40兆元，譜寫封關四大驚奇。

【3】大立光放煙火 5,000元封關

光學鏡頭廠大立光於台股封關日擺尾、收在5000元大關，蟬聯六年台股股王寶座，累計全年漲幅達55.52％，表現超前台股全年漲幅23.33％。大立光將於1月9日舉行法說會，預計除了2020年第一季營運展望外，包括新擴產能、新客戶及新品開發進度，與後市手機鏡頭趨勢等都將是法人關注焦點。

【4】2020美國經濟 強勢演出可期

美國公債殖利率曲線在12月30日（周一）寫下2018年以來最陡峭水準，反映市場呈現1年多來最樂觀情緒，看好美國經濟2020年有強勢演出。

由於這項債市指標曾在2019年中發出倒掛的警訊，到年底亮麗收尾，也意味美國聯準會（Fed）的降息策略奏效，成功帶領美經濟度過全球成長恐慌危機。

【5】金價發光 2019漲幅創9年最大

金價在2019年漲勢強勁，寫下2010年以來最佳表現，這也反映在股市飆高之際，投資人對於地緣政治與全球經濟前景仍深感不安，持續支撐黃金買氣不墜。

(中時電子報)