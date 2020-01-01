「真的是綠色恐怖，人人自危！」民進黨政府強推《反滲透法》引發國際最大服務性組織國際獅子會不滿，台灣總會總監議會議長王銓榮指出，台灣獅子會與包含中國大陸等200多個國家地區互動交流，《反滲透法》定義含糊，影響單純交流活動，令人心生恐懼。

王銓榮說，台灣和大陸關係是朋友，不是敵對的國家，但以《反滲透法》角度來說，中國大陸就是境外敵國，《反滲透法》模糊空間很大且認定主觀，會員在交流中，難免有接受招待、請客等活動，如果定義不明，恐怕會被認定滲透，明明只是單純的交流跟政治無關，事後遭到卻可能被約談，後續影響很大。

王銓榮指出，會員間有筆「註冊費」，這是每位會員到不同國家交流都會有交流的費用，其中也包含了中國，但是《反滲透法》條文含糊，要怎麼自保都不知道，反滲透法造成「朋友與朋友間」交流會受阻，「真的是綠色恐怖、人人自危」，《反滲透法》根本就不應該存在。

王銓榮說，說不好聽點，就是台灣變成誰執政就可以抓誰入罪，且軍人犯法也適用刑法，為什麼不用一般法律處理，非要用反滲透法呢？政府立法應讓民眾清楚，像是透過公聽會、宣導等，否則將讓民眾無所適從。

(中時 )