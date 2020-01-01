今日正式邁入2020，網友直言，力挺國民黨總統候選人韓國瑜的「韓粉」們，此時必緊盯總統蔡英文出席元旦相關活動，一定又不敢拿中華民國國旗。不少網友也痛批，蔡過去對「中華民國」4字三緘其口，對「中華民國國旗」態度曖昧，一切以選票為考量。事實證明，蔡偕副總統陳建仁伉儷升旗時，手上有拿國旗。
網友在PTT論壇發文《等等韓粉是不是要噴蔡不拿國旗了》，寫道：「韓粉不知道已經批評幾次，蔡不敢拿國旗、不敢說中華民國。那麼既然是元旦升旗，韓粉是不是已經在熱身準備，好好批判這個不認同自己國家的總統呢？」
文章一出，討論熱烈。其他網友紛紛回應：「説的有錯嗎？自己國家的名稱説不出口，自己國家的國旗不拿，有事嗎？」「他會怕被說沒拿，即使不認同還是硬拿，事後再洗手」、「國旗對小英來說是重武器呢，出招就打臉」、「假面空心菜，要選舉了，趕快把長滿蜘蛛網的國旗拿起來晃個幾下，又可以騙了好幾票」。
(中時電子報)
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