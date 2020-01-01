五架F-16戰機排成大雁隊形，低空飛過海面，令民眾感受震撼的空軍實力。（王昱凱攝）

F-16戰機精彩表演讓沒看到朝陽的民眾重拾雀躍心情。（王昱凱攝）

花蓮縣長徐榛蔚與齊聚的縣民一同展開2020年第一場升旗典禮。（王昱凱攝）

隨著喇叭吹響，千名群眾與縣長徐榛蔚一同沿著海堤展開4公里長健走。（王昱凱攝）

健走前要充分做好暖身，縣府貼心請來健身老師與民眾一起做暖身操。（王昱凱攝）

2020年第一天，清晨5點多花蓮太平洋公園就擠滿了搶看新年曙光的民眾，雖然天公不作美，溫暖的日光被厚實雲層掩蓋，但空軍第5聯隊5架F-16戰機的衝場仍讓群眾驚呼，遠從外地而來旅客也大讚值得。縣民隨著縣長徐榛蔚等人一同參與升旗典禮與健走活動，為新年帶來活力十足開頭。

儘管天色未亮，大地一片昏暗，但太平洋公園自清晨4點就湧入迎曙光人群，甚至有人徹夜未眠，參加完跨年活動後直接殺到海邊，就為了看太陽緩慢升起美景，也使得昏暗的海岸線在2020年的頭一天特別溫暖。

「好可惜！雲太厚」，早晨6點左右，群眾興奮等待日光照亮大地，但朝陽卻躲在厚實雲層裡，讓不少民眾難掩失望神情，不過緊隨而來的F-16戰機衝場表演卻讓民眾重拾雀躍心情，5架戰機排成大雁陣行低空飛過，震撼的場景令眾人驚呼「值得了！」。

隨著升旗典禮展開，縣民與徐榛蔚等人肅立唱起國歌，徐榛蔚也許下新年願望。她說，除了祈求國泰民安外，最重要的是完成縣府手邊進行工作，提到各項社福措施進度，也盼新的消防分隊招標順利，防災紀念館如期啟動。

千名群眾在健身教練的帶領下完成暖身，在大會按下起跑喇叭後，徐榛蔚與縣民沿著太平洋公園海堤開始全長4公里健走活動。徐榛蔚表示，雖然天氣很冷，但新年就該以充滿活力的方式展開。

(中時 )