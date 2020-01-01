台南新營舉辦升旗典禮，這是縣市合併後首次有市長出席。（莊曜聰攝）

台南新營舉辦升旗典禮，這是縣市合併後首次有市長出席。（莊曜聰攝）

台南市政府今天早上在新營舉辦升旗健行活動，市長黃偉哲也出席，這是縣市合併後首次有市長參加位在舊縣治新營的升旗典禮，黃偉哲受訪時談到國民黨總統候選人來台南升旗，他認為為國家祈福是好事，予以肯定，也會做好相關的維安工作，避免上次在水萍塭造勢時的砸蛋事件發生。

黃偉哲表示，韓國瑜來台南參加升旗，雖然是出席政黨所舉辦的活動，但升旗活動是為國家祈願、祈福，這點是好事，希望在新年大家都和和氣氣，不分藍綠，一起為國家祈福，而站在地主立場，來者是客，一定給予尊重，同時強化對於維安，提高警覺。

這場新營青商會主辦的元旦升旗，市長黃偉哲說，由南市府秘書長方進呈、民政局長顏振標、新營區長魏文貴等人陪同，市議員李宗翰、沈家鳳、鹽水區長呂煌男、北門區長張明寶、六甲區長陳啟榮等人都出席，現場有數百民眾參與，也有現役軍人穿著軍服與會。

黃偉哲與到場市民熱情集掌，眾人一起合唱國歌，他現場也許下新年願望，祈願市民和家人快樂健康，城市有新發展，2020國家更順暢平安，經濟更發展，市府團隊也會更努力精神，讓台南市經濟更發展、市民平安喜樂。

(中時 )