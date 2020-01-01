朱立倫府前呼籲 勿濫用反滲透法 09:552020/01/01 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜競選總部主委朱立倫（中）1日與國民黨黨籍立委及立委參選人等一同現身元旦升旗典禮。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜競選總部主委朱立倫（中）1日與國民黨台北市黨籍立委及立委參選人等一同現身元旦升旗典禮，除祝賀國運昌隆外，也大力抨擊反滲透法相關立法過程已形成民主惡例，未來施行可能會有許多爭議，並認為反滲透法不應被濫用、政治運用。(郭吉銓攝) 韓國瑜競選總部主委朱立倫（左四）1日與國民黨黨籍立委蔣萬安（左五）及其他立委參選人等一同現身元旦升旗典禮，祝賀國運昌隆。（郭吉銓攝） 韓國瑜競選總部主委朱立倫元旦與國民黨黨籍立委蔣萬安及其他立委參選人等一同現身國慶升旗典禮，除祝賀國運昌隆外，也大力抨擊反滲透法相關立法過程已形成民主惡例，未來施行可能會有許多爭議，並認為反滲透法不應被濫用、政治運用。 (中時 ) #反滲透法 #反滲透 #朱立倫 #立委 #濫用 也許您會感興趣 推薦閱讀 立法院審《反滲透法》 勞動黨批「假反滲透，真搞東廠」 12:062019/12/31 政治 《反滲透》三讀倒數 藍議場靜坐怒吼：選票制裁惡法 12:222019/12/31 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 反滲透法上路 台灣回到戒嚴時？ 14:102019/12/31 政治 于美人批反滲透法：為了抓一人 讓兩百萬台商回不了家？ 14:182019/12/31 政治 陸學者：民進黨強推「反滲透法」 有三個圖謀 15:362019/12/31 兩岸 《反滲透法》三讀通過 國民黨團：將聲請釋憲 15:562019/12/31 政治 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 立院通過反滲透法 內政部竟稱補強民主防衛機制 18:172019/12/31 政治 《反滲透法》通過 林飛帆：防衛性民主建立過程中一塊重要拼圖 19:182019/12/31 政治 綠色恐怖籠罩 往來兩岸人人自危 04:092020/01/01 焦點新聞 政治熱門新聞 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 - 政治 直播》新年升旗 韓國瑜、謝龍介出席台南公園升旗典禮 - 政治 笑死！元旦升旗 韓粉緊盯小英這點 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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