韓國瑜競選總部主委朱立倫（中）1日與國民黨台北市黨籍立委及立委參選人等一同現身元旦升旗典禮，除祝賀國運昌隆外，也大力抨擊反滲透法相關立法過程已形成民主惡例，未來施行可能會有許多爭議，並認為反滲透法不應被濫用、政治運用。(郭吉銓攝)

韓國瑜競選總部主委朱立倫（左四）1日與國民黨黨籍立委蔣萬安（左五）及其他立委參選人等一同現身元旦升旗典禮，祝賀國運昌隆。（郭吉銓攝）

韓國瑜競選總部主委朱立倫元旦與國民黨黨籍立委蔣萬安及其他立委參選人等一同現身國慶升旗典禮，除祝賀國運昌隆外，也大力抨擊反滲透法相關立法過程已形成民主惡例，未來施行可能會有許多爭議，並認為反滲透法不應被濫用、政治運用。

(中時 )