新北市元旦升旗典禮，1日29行政區同步升旗，新北市長侯友宜率市府團隊在板橋市民廣場主場與民眾齊唱國歌、跳健康操。侯友宜說，接下來一年面對的困難會越來越艱鉅，他提出新的一年新北三大軸心，包括新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心三大重點建設工作，要將新北推向國際，成為大台北的中心。

侯友宜說，升旗是他一生的習慣，他從小被教育看到國旗敬禮，中華民國是他一生要奉獻、犧牲與往前走的最大的目標，中華民國只有一個，要團結所有台灣這塊土地的人往前走。

侯友宜也細數上任後一年來的政績，包括招商1000億元，人口突破400萬人，另外都更核定100件，還有汙水下水道超過100萬戶，未來 2020挑戰會更艱鉅，但不要害怕，他要展現更大魄力，翻轉新北市成為大台北中心。

侯友宜提出建構新北市的三個大軸心，包括溪南新版特區、新莊副都心與三重第二行政中心，更要把長年沒有解決的問題，如五股垃圾山、泰山塭仔圳，積極踏實往前衝，還有今年第一目標環狀線通車，他會跟市府團隊與民意代表並肩作戰，剩下三年，不要考慮任何因素，一一克服，他不忘對大家的承諾「我愛大家、我愛你們、我愛中華民國」。

(中時 )