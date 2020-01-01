2020第一嗆！金正恩：不再暫停核子試驗 將秀新戰略武器 08:562020/01/01 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年第一天，國際情勢就煙硝味濃厚，北韓最高領導人金正恩對美國開嗆，稱沒有理由再自我限制進行核子試驗及洲際彈道飛彈，更稱不久北韓將秀出「新戰略武器」。 (中時電子報) #2020 #金正恩 #美國 #北韓 #新戰略武器 #開嗆 #核子試驗 #洲際彈道飛彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 06:022019/12/28 生活 全民反抓鬼 綠營聲稱掌握屏東近百可疑賄選名單 18:322019/12/30 政治 屏東首場立委政見會 屏北點到為止 屏南炮火猛烈 18:202019/12/30 政治 韓辦回應德國在台協會：是否受特殊壓力 20:582019/12/30 政治 很忙！蔡英文辯論狂翻稿 網：「雙面印刷」害她找嘸答案 21:462019/12/30 政治 跨年天氣出爐！台北101煙火秀最佳視角站這裡 22:332019/12/30 生活 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 00:012019/12/31 娛樂 塔羅抽到這2張牌….她爆韓蔡2020大選最終結局！ 00:032019/12/31 娛樂 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 2020第一對！中天主播張雅婷愛情長跑包小松13年宣布結婚 01:432020/01/01 娛樂 國際熱門新聞 美陸將簽署貿易協議 鷹派認了：只差一關鍵 - 國際 影》1萬2000發煙火齊發 倫敦喜迎2020 - 國際 沒在怕！誓師歐洲 華為出奇招狂打美 - 國際 2020第一嗆！金正恩：不再暫停核子試驗 將秀新戰略武器 - 國際 伊拉克人抗議美軍空襲 闖入美國大使館 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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