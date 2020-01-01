根據聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Authority，FHFA）周二（12月31日）公布最新數據顯示，美國2019年10月房價指數月增0.2％、年增5％。

至於2019年9月房價指數則遭到上修，從原本預估的月增0.6％上調至月增0.7％。

此外，根據標普CoreLogic凱斯席勒房價指數顯示，2019年10月美國房價比前一年同期增加3.3％，略高於9月增幅。

(工商 )