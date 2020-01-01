美國10月房價月增0.2％ 09:252020/01/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Authority，FHFA）周二（12月31日）公布最新數據顯示，美國2019年10月房價指數月增0.2％、年增5％。 至於2019年9月房價指數則遭到上修，從原本預估的月增0.6％上調至月增0.7％。 此外，根據標普CoreLogic凱斯席勒房價指數顯示，2019年10月美國房價比前一年同期增加3.3％，略高於9月增幅。 (工商 ) #房價 #指數 #美國 #10月 #增幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 房市回溫 新竹房價創新高 04:102019/12/30 產業．科技 期權策略系列指數介紹4-4 期權策略－指數化投資成優選 04:102019/12/30 證券．權證 美國要坐視民進黨沒收民主嗎？ 04:102019/12/30 時論廣場 恆生指數創五個月新高 科技股回落 10:322019/12/30 財經 滬指三千點大關陷僵持 深成指小跌 11:032019/12/30 財經 《盤中解析》高檔量增，後市仍有創高契機 11:252019/12/30 財經 泰國11月經常帳盈餘增加 23:422019/12/30 財經 2019年全球富人榜五大贏家 00:352019/12/31 財經 富人榜五大贏家 出爐 04:102019/12/31 全球財經 白宮顧問：中美可能下周簽首階段貿易協議 08:322019/12/31 財經 財經熱門新聞 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 技術威爆！俄國研發新晶片 竟秘密找上台積電... - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 2019年來台旅客超越去年 「最愛台」前10名國家是他們 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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