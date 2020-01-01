美國經濟諮商理事會（Conference Board）周二（12月31日）公布，2019年12月消費者信心指數由11月的126.8點滑落至126.5點，低於市場預期的129點。

在分項指標方面，現況指數從11月的166.6點升至12月的170點， 預期指數自11月的100.3點降至12月的97.4點。

經濟諮商理事會經濟指標主管法蘭科（Lynn Franco）表示：「雖然消費者對當前經濟情勢更有信心，但預期指數出現下滑，主因在於他們對於短期就業與財務前景變得悲觀。」

(工商 )