美12月消費者信心指數意外下滑 09:242020/01/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國經濟諮商理事會（Conference Board）周二（12月31日）公布，2019年12月消費者信心指數由11月的126.8點滑落至126.5點，低於市場預期的129點。 在分項指標方面，現況指數從11月的166.6點升至12月的170點， 預期指數自11月的100.3點降至12月的97.4點。 經濟諮商理事會經濟指標主管法蘭科（Lynn Franco）表示：「雖然消費者對當前經濟情勢更有信心，但預期指數出現下滑，主因在於他們對於短期就業與財務前景變得悲觀。」 (工商 ) #經濟 #消費者 #信心指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 汽水失敗史 可口、百事也吃癟過 22:122019/12/28 財經 選購隔熱紙眉角多 小撇步讓你不被當潘仔 04:092019/12/29 產業特刊 挑選中古車要謹慎 中市府教民眾避開陷阱聰明購 11:162019/12/29 生活 IP促進消費 原創更勝知名品牌 04:102019/12/30 焦點新聞 台灣之星攜手ShopBack主打現金回饋 週1福利日狂升級 12:202019/12/30 科技 《時來運轉》他用這手法大中！狂買籃球勝分差 07:002019/12/31 體育 消費分黃藍 港府稱不應政治化 04:102019/12/31 話題觀察 《國際經濟》南韓今年通膨創新低，明年料將再降息 10:002019/12/31 財經 2020元旦世界各國新規上路搶先看 20:122019/12/31 國際 新聞分析－華為想殺出血路 5G業績是關鍵 04:102020/01/01 全球財經 財經熱門新聞 技術威爆！俄國研發新晶片 竟秘密找上台積電... - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 元旦搶好康！全聯推熱美式「1元」超殺優惠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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