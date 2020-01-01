因行銷獎勵方案集中在高雄港，遭到他港航運相關公會抗議的台灣港務公司，指出該公司以「對內協調分工、對外統合競爭」的政策目標，經營全台7個國際商港，進出口貨不受港口作業環境的影響而增減，但轉口貨源卻是鄰近各港競相爭取的目標，因此港務公司投注資源於轉口相關業務，但也會評估修正獎勵方案。

港務公司指出，我國基隆、台北、台中等港以進出口為主， 進出口量占比逾97％，高雄港轉口貨量占臺灣港群9成以上，聯盟航商承租碼頭專用經營，具有轉口貨源配置的優勢，為鞏固及提升台灣 港群轉口貨量，在考量獎勵資源有限情況下，因此行銷獎勵集中於高雄港。

基隆、台北、台中等3港近3年（105-107年）營運貨量，至少均有2年成長狀況，基隆港更連3年成長，顯然與高雄港並無相互競爭情況發生。108年1-11月基、北等2港貨量雖有衰退，衰退貨量是進出口而非轉口，台中港則仍正成 長，顯示基隆、台中、台北等港貨量與高雄港 無直接關係。

另就航線配置觀察，108年迄11月，台北、 基隆、台中港合計已持續新增4條新航線，高 雄港亦新闢3條航線，顯見，各台灣港群之間的航線配置並無競爭性。

台灣港務公司表示，行銷獎勵方案的制定與執行，是以港群發展、合作效益及港口經營的政策目標為考量，基於資源的有效利用，基隆、台中港對台灣港群貨櫃增量有實質成長，港公司會評估修正行銷獎勵方案。

(工商 )