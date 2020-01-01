台灣本島第一道曙光在墾丁龍磐公園現蹤，1名大二男學生不慎掉落10公尺深的珊瑚礁洞裡，警消人員將他救起，所幸並無大礙。（潘建志攝）

台灣本島第一道曙光在墾丁龍磐公園現蹤，現場擠進了上萬名遊客。（潘建志攝）

台灣本島第一道曙光在墾丁龍磐公園現蹤，1名大二男學生不慎掉落10公尺深的珊瑚礁洞裡，警消人員將他救起，所幸並無大礙。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

台灣本島第一道曙光在墾丁龍磐公園現蹤，現場擠進了上萬名遊客，但是因雲層過厚，預計6點35分的時間曙光並未出現。不過屏東縣政府首度邀請IDF戰機衝場，從遊客頭頂呼嘯而過，讓大家興奮歡呼。另有1名大二男學生，在離場時掉入10公尺岩洞中，所幸被順利救起並無大礙。

從清晨開始，大批人車就開始往龍磐公園聚集，凜冽的強風吹得人站都站不穩，不過寒風刺骨無法澆熄民眾熱切朝聖的心，大家都穿上所有的抗寒裝備，邊發抖邊迎接2020年第一道曙光，也不忘以手機拍照留念。

約6點32分時，東方雲層突然出現一列光點，引起遊客一陣騷動，不過光點很快消失。到了35分，預期的曙光並未出現，不過光點開始加大，不斷朝遊客接近，緊接著5架IDF戰機從太平洋上出現在眼前，很快從遊客頭上飛衝而過，震撼的場景與呼嘯的音暴讓大家歡呼不斷，直呼過癮。

曙光時間一過，人潮開始散去。由於人潮過多，有些遊客並未按照路線行走，1名來自高雄的大二男學生，因為抄捷徑未注意地型，不慎掉落10公尺深的珊瑚礁洞裡，警消人員趕到現場，花了20多分順利將男學生救起，所幸只有擦傷，並無大礙。

(中時 )