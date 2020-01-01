今天是2020元旦，蔡英文總統今天發表元旦談話，她重申「四個認知」，昨天通過的反滲透法裡面的規定都是國內法本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國委託或者資助來從事法律不許可的事，就不受反滲透法的規範。她跟大家保證反滲透法案通過不會影響自由，不會侵犯人權，不會影響正常的經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障。

蔡英文表示，今天是新的一年的開始，她要先祝全體國人同胞身體健康，新年快樂。在元旦這天，我們有很多新的政策也開始上路，今天我們再度調升基本工資，特別是打工的朋友，各位的時薪連續第四年增加，「相信各位都會有感了」。

有兩到三歲的小朋友的家庭，她說，如果小朋友還在保母那裡，還沒有上幼兒園，去年開始我們把托育補助銜接起來，育兒的支出可以省下一大筆的錢。家中有長照需要的朋友，五月報稅的時候，不要忘記長照扣除額也從今年正式上路了。

她說，農民朋友新年度的農機補助也開始受理申請，我們也正在研議要為農民朋友建立一套退休的制度。每一年受到政府照顧的人都要更多，這是她對自己的期許，也希望所有的國人都能夠受到最好的照顧。

她也要跟大家分享一個好消息，南迴改剛剛通車，蘇花改跟西濱快速道路也準備全線通車，大家盼了好久的安心回家的路終於實現了。她謝謝行政院長蘇貞昌過去一年行政團隊在他的領導之下，做出的有感的好成績。

這一兩年來，台灣在國際經貿上面對巨大的變局，她說，美中貿易戰的挑戰，在全體台灣人民的共同努力之下，我們挺過來了。去年相對於周邊的國家，台灣有不錯的經濟成績，經濟成長更是恢復到四小龍的第一名，股市萬點已經成為常態。去年首度出現幾十年來規模最龐大的台商回台投資，海外的資金也蓄勢待發，外商看好台灣的經濟前景也大幅的加碼投資台灣。

她認為，這證明了，經過了多年的努力，我們成功的扭轉的幾十年來產業跟資金外移的處境。春江水暖鴨先知，台灣的經濟正向的改變，為動能不足，帶來了翻轉契機。

蔡英文強調，這幾年來，中國文攻武赫，不停介入滲透，很清楚，就是要逼迫台灣在主權上讓步。去年初，中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案，她感謝所有的台灣人民給這政府最強大的後盾。「我們沒有屈服，我們很明確的告訴全世界，台灣不可能接受一國兩制」，這半年多來全世界都看到了。

她說，在一國兩制實施下的香港局勢不斷惡化，政府的濫權已經讓一國兩制信用破產，民主與威權無法同時存在在同一個國家，香港人民做了示範，告訴我們，一國兩制絕對不可行。

面對中國的壓力，去年她已經提出了「四個必須」，呼籲中國政府必須正視中華民國的存在的事實；必須要尊重兩千三百人對民主自由的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；必須是政府或政府所授權的公權力機關坐下來談。

她說，一年過去了，她的立場更堅定。前幾天她更明確的提出了四個認識，希望全體國人同胞能夠團結一致，共同面對外部的威脅：第一個是破壞台海現狀的是中國不是臺灣，當中國逼迫我們的時候，我們必須一致對外；第二，中國利用九二共識正在掏空中華民國，所以我們必須更加堅定捍衛國家主權；第三，不能以主權交換短期經濟利益，所以我們必須要有一條底線，確保主權不受侵犯。第四，要警覺中國正全面的滲透、分化台灣的社會，所以我們必須要把機制建立起來。

她認為，如果我們全體國人都能在這個認知上面形成共識，中華民國臺灣將形成一股無比巨大的團結力量屹立在世界。昨天反滲透法已經在立法院通過，裡面的規定都是國內法本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國委託或者資助來從事法律不許可的事，就不受反滲透法的規範。

她說，有沒有違法不是行政機關或任何人說了算，必須是經過法院的判決，她跟大家保證反滲透法案通過不會影響自由，不會侵犯人權，不會影響正常的經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障。

她再強調一次，我們是反滲透，不是反交流，兩岸之間的正常交流和往來都不會受這個法案的影響，所以在中國的台商、台生、台師，各位的一切正常的生活都可以照舊，不受影響。拜媽祖的或者是拜其他神明的所有正常的宗教交流的活動也不會受到影響，兩岸之間的觀光活動，各種旅行業者的正常生意也絕對不會受到影響。

她要謝謝全體國人同胞對於這個法案的支持，也要特別謝謝朝野立委在立法院的理性溝通。中華民國國家的主權不能被挑戰，台灣的民主自由也不能夠被停止，守住主權守住民主自由，這就是作為中華民國台灣的總統必須要堅守的立場，攜手同心台灣前進，這是我們今年元旦的主軸，讓更多人感受到照顧、經濟變得更好，讓臺灣的民主自由跟主權穩固，這就是我們要團結台灣人民一起奮勇前進的方向。

她說，2020年，台灣又會是世界關注的焦點，她期許全體國人同胞展現勇氣，展現團結，讓民主自由的光芒，再度照耀台灣，照耀世界。

(中時 )