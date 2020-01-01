元旦冷氣團報到，昨晚跨年氣象局的最低氣溫降至13.8度，今晨新竹寶山最冷測得11.8度，低溫強度超乎預期，已符合「大陸冷氣團」標準。今天白天北臺灣高溫也僅18~20度，整天偏涼，中南部白天高溫23~25度。氣象專家吳德榮表示，下次變天時間落在周日(1/5)有一小股東北風，北海岸、東北角降雨機率提升、降溫。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文說道，今天桃園以南多雲到晴，大臺北及花東有時飄雨，僅基隆北海岸、宜蘭及大臺北山區有局部短暫雨。同時，未來一周無明顯冷空氣南下，明日至周六(1/2~1/4)西半部都是好天氣，氣溫繼續回升，白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼，而北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨。

吳德榮說，周日有一小股東北風，影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，氣溫微降；對其他各地無影響。

(中時電子報)