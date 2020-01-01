前總統馬英九今日一早於國民黨中央黨部主辦的元旦升旗活動時表示，昨日立法院在民進黨利用人數優勢下，強行通過《反滲透法》，等於是恢復戒嚴，這是中華民國憲政史上最黑暗、最恥辱的一天。

國民黨提名總統候選人韓國瑜今日參加高雄的升旗活動，因此並未現身，台北現場是由台北市議員王鴻薇擔任主持人，包括副總統候選人張善政、前總統馬英九、主席吳敦義、前台北市長郝龍斌、台北市立委候選人賴士葆、李彥秀、汪志冰、林奕華等人，及不分區立委候選人吳斯懷、葉毓蘭、陳以信等多位國民黨人士到場。

吳敦義表示，民進黨僅用34天就強渡關山通過反滲透法，人民隨時可能會被網羅進反滲透法的籮籠。蔡英文總統執政後，背棄了人民的付託，呼籲大家支持韓國瑜當總統，也要力拚國民黨立委過半。

馬英九指出，不久前台大教授蘇宏達因為批評執政黨的故宮南院政策，被警方依社維法約談。而自己長期批評《反滲透法》，說不定下一個被抓的就是馬英九。

馬英九說，《反滲透法》違憲違法，立法過程中也沒有程序正義，實施後必然會造成許多困難，也會導致台灣倒退回戒嚴時代。

張善政表示，日前蔡英文總統在政見發表會上說，《反滲透法》可以慢慢談，結果一轉身就下令強行通過。民進黨明知《反滲透法》不符民意期待，卻利用立院多數暴力通過。韓國瑜已對此聲明，當選後一定撥亂反正。

(中時 )