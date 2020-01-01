孫道存服刑期滿 還沒踏出監獄又上囚車 09:442020/01/01 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空公司200億遭判刑3年，1月1日在龜山八德外役監獄服刑期滿，不過因孫涉及其他案件，直接搭上囚車前往台北地院。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空公司200億遭判刑3年，1月1日在龜山八德外役監獄服刑期滿，不過孫因涉及侵占基金會1.24億元，因此還沒步出監獄，就被台北地方法院提存，裁定有無羈押必要。 外役監獄人員透露，孫已經服刑期滿，若被台北地院裁定羈押，就進看守所。若無，就直接釋放，不需要回到外役監。孫道存涉及太電掏空案，訴訟長達13年，其中孫被判刑3年，期間孫3度聲請假釋，遭矯正署駁回，服刑期滿才出獄。 (中時 ) #服刑 #期滿 #監獄 #服刑期滿 #孫道存 也許您會感興趣 推薦閱讀 孫道存元旦刑滿 獄方：若無另案接押中午前出監 15:172019/12/30 社會 調查局線民涉運毒在美落網 刑滿返台判免再坐牢 18:022019/12/30 社會 社會熱門新聞 孫道存服刑期滿 還沒踏出監獄又上囚車 - 社會 女大生外賣送雞遭性虐3天裸慘死 6兇嫌公審處極刑大快人心 - 社會 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 彰化驚傳火車撞堆高機 火車頭半毀堆高機慘撞爛 - 社會 對座熱褲妹伸美腿插入兩腿間 男羞紅臉求助 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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