太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，掏空公司200億遭判刑3年，1月1日在龜山八德外役監獄服刑期滿，不過孫因涉及侵占基金會1.24億元，因此還沒步出監獄，就被台北地方法院提存，裁定有無羈押必要。

外役監獄人員透露，孫已經服刑期滿，若被台北地院裁定羈押，就進看守所。若無，就直接釋放，不需要回到外役監。孫道存涉及太電掏空案，訴訟長達13年，其中孫被判刑3年，期間孫3度聲請假釋，遭矯正署駁回，服刑期滿才出獄。

(中時 )