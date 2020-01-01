昨天是一年一度的跨年夜，各地都有許多晚會迎接新年，大陸湖南衛視就找來人氣女王楊冪表演，楊冪還破例唱RAP，娃娃音讓人驚豔，而她不只深U晃美胸，唱一半還脫外套，全場嗨翻。

楊冪以一身牛仔外套、短裙和黑色深U上衣亮相，她化身「說唱女孩」，破例唱RAP，楊冪的娃娃音讓人驚豔，尤其唱到「不管多熱都不能脫下我的皮大衣」時，楊冪還脫外套、露出香肩，更是讓全場氣氛嗨到最高點。

(中時電子報)