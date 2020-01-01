楊冪跨年嬌音念RAP！不只深U晃美胸 唱一半嗨到脫外套 09:202020/01/01 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊冪還破例唱RAP，她的娃娃音讓人驚豔。（圖／取材自嘉行楊冪工作室、新浪綜藝微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨天是一年一度的跨年夜，各地都有許多晚會迎接新年，大陸湖南衛視就找來人氣女王楊冪表演，楊冪還破例唱RAP，娃娃音讓人驚豔，而她不只深U晃美胸，唱一半還脫外套，全場嗨翻。 楊冪以一身牛仔外套、短裙和黑色深U上衣亮相，她化身「說唱女孩」，破例唱RAP，楊冪的娃娃音讓人驚豔，尤其唱到「不管多熱都不能脫下我的皮大衣」時，楊冪還脫外套、露出香肩，更是讓全場氣氛嗨到最高點。 點我看影片 (中時電子報) #楊冪 #跨年 #新年 #2019 #2020 #RAP 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪麗熱巴太絕了！紅毯蹦乳尬楊冪 仙氣白紗深V直竄肚臍眼 18:152019/12/28 娛樂 迪麗熱巴蹦乳裝上台絆到險摔 楊冪一個動作暖心救援 00:032019/12/29 娛樂 娛樂熱門新聞 2019年最後一天爆憾事 43歲男歌手與妻雙雙身亡... - 娛樂 世界第一美來了 子瑜《紅白》變身儀隊隊長正翻天 - 娛樂 爆被蔣友柏離婚 蔣家昔日豪門媳近況曝光「落魄落寞」 - 娛樂 姐姐謝金燕真的拚了 高衩泳裝激露「駱駝蹄」 - 娛樂 陳瑩2019最後一天拋震撼彈 身心疲憊掰了主播台 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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