迎旗儀式更特製7公尺長的巨大國旗，比一般國旗大四倍，展現國旗氣勢。（盧金足攝）

台中市2020年元旦升旗典禮，1日在市政府前廣場舉行，市府特別邀請109名元旦寶寶領唱國歌。（盧金足攝）

上千名民眾一早就到台中市府廣場參加2020元旦升旗典禮。（盧金足攝）

台中市2020年元旦升旗典禮，1日在市政府前廣場舉行，市府特別邀請109名元旦寶寶領唱國歌，最大86歲，最小僅2歲，全齡化的元旦寶寶別具意義。迎旗儀式更特製7公尺長的巨大國旗，比一般國旗大四倍，展現國旗氣勢，市長盧秀燕強調「讓市民做城市的主人！」率市府團隊與市民齊唱國歌，數千名民眾熱情參與元旦升旗，全場旗海飛揚，歡喜迎接幸福2020年。

升旗典禮上午8時正式開始，迎旗儀式由20名台中女中樂儀旗隊手掌旗，迎接長720公分、寬480公分的巨幅國旗進場，相較一般國旗四倍大，盧秀燕率市府團隊向超大的國旗行舉手禮。

元旦升旗亮點，109名元旦寶寶登場，其中包括台中市工策會總幹事高禩翔、民政局副局長盧政遠等人，穿上元旦T恤及國旗帽，與盧秀燕一同領唱國歌，城市吉祥物石虎家族也到場與民眾互動，展現台中城市的活力。

「讓市民做城市的主人！」盧秀燕說，台中市元旦升旗典禮首次由市民擔任領唱國歌，同時還是109名1月1日出生的元旦寶寶共同領唱，相信這會是最難忘的生日回憶，也是最特別的升旗典禮，市民作為城市的主人，這是台中不變的核心價值，市政逐步蛻變與進步，要讓台中變得更美好。

元旦升旗典禮前，市府特別集結29個局處同仁錄製喜迎元旦小短片，各單位發揮巧思，一同邀請市民朋友來參加升旗典禮，更拉近市府與民眾的距離。

升旗活動還安排專業舞團肚皮舞與芭蕾舞華麗開場，擁有58年歷史的台中女中樂儀隊、霧峰光正國小傳統醒獅鼓藝隊帶來精彩演出，全東亞最大LED電視牆全程同步實況轉播，讓市民大飽眼福，市府今年免費發送1萬支多功能萬用燈，吸引許多民眾一大早就大排長龍領取，開心迎接新年元旦。

(中時 )