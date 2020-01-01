苗栗3000人元旦升旗 徐耀昌：施政要讓民眾有感

全縣客家藝文嘉年華社區舞春風比賽冠軍的公館鄉中義社區發展協會1日帶來活力舞蹈，為升旗典禮揭開序幕。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌（右五）帶領各級民意代表高唱國歌。（何冠嫻攝）

苗栗縣元旦升旗典禮眾人迎接2020第一道曙光。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會議長鍾東錦（右）抽出多位中獎幸運兒。（何冠嫻攝）

苗栗縣2020元旦升旗安排精采表演與超大獎摸彩活動，1日清晨超過3000位民眾湧進縣府廣場，一同迎接第一道曙光。苗栗縣長徐耀昌也帶領各級民意代表，向大家恭賀新年，並將持續打造「開心就學、歡心就業、安心就養」的幸福園地，強調要將施政項目轉成鄉親有感服務，以常懷感謝的心，永續苗栗幸福。

縣府迎接2020年，元旦升旗典禮邀請獲得全縣客家藝文嘉年華社區舞春風比賽冠軍的公館鄉中義社區發展協會、青春團體A-TEAM及泰安鄉懷舊樂團，輪番上台帶來精彩表演，並有開運摸彩活動，包含蘋果IPHONE 11、AirPods-2藍芽耳機、任天堂Switch主機、台北沖繩雙人來回機票等472個摸彩品、迷人無人機等472個獎項，吸引民眾攜家帶眷試手氣抽大獎。

1日徐耀昌帶領苗栗縣議會議長鍾東錦、副議長李文斌、立委陳超明、徐志榮與縣議員、鄉鎮市長、縣府團隊等，與民眾齊聲高唱國歌，目送國旗冉冉上升，祝賀大家新年快樂。徐耀昌致詞表示，未來將以「南北大躍進、山海遊慢城」為施政主，平衡觀光發展，透過「國際慢城」、「國際慢魚」行銷苗栗山水之美，並以鄉親最大利益為施政依歸，營造「開心就學、歡心就業、安心就養」的幸福園地。

他指出，縣內首座貓裏喵親子公園受親子喜愛，全縣第二座親子公園將於頭份竹南地區登場、第三座則規畫於通苑地區，讓愛與歡樂連結苗栗山海線，並推動平價托育服務，減輕父母負擔，讓孩子開心就學。

徐耀昌強調，上任後成功引進314家企業進駐，投資超過8042億元，創造約2萬個就業機會。另為建構完善的醫療網絡，他說明，未來以150個社區照顧關懷據點為基礎，持續佈建長照據點，三義慈濟醫療園區已獲行政院衛福部原則同意設立，創長者照護安養的友善環境。

(中時 )