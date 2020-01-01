台東縣各界今天參加2020元旦升旗典禮。（莊哲權攝）

台東縣政府主辦的元旦升旗典禮。（莊哲權攝）

迎接2020年，由台東縣政府主辦的元旦升旗典禮，今天清晨7點舉行，適逢選戰期間，競選連任的民進黨立委劉櫂豪也出席，對手張志明則由妻子「春嬌」代表參加，雙方沒有互動，縣長饒慶鈴表示，在大家努力下，2020的台東有信心迎向希望。

台東縣2020年元旦升旗典禮，今天早上7點在鐵花新聚落舉行，參加的社團及民眾揮舞著手中的小國旗，先來1段朝氣蓬勃的熱舞後，由縣長饒慶鈴擔任主席，在排灣族歌手胡待明領唱原住民風的國歌後，國旗冉冉升空，正式迎接2020年的到來。

今天出席升旗典禮的有議長吳秀華、台東市長張國洲、縣議員林威治、綠島鄉長謝賢裕，及競選連任的立委劉櫂豪，他拿著小國旗，跟著大家唱國歌，而國民黨的立委候選人張志明，則由妻子「春嬌」代表出席，兩人零互動。

饒慶鈴致詞時表示，昨天近2萬名鄉親在海濱公園送走2019年，今天又與60個社會團體及各界代表迎接2020年的第1道曙光，相信在大家齊心努力下，2020年的台東一定是開心迎向希望的。

劉櫂豪則指出，過去的1年有時順心有時不如意，不如意的就放水流，好的就放在心頭，期待新的1年從地方到中央，從政府到民間，大家齊心合作，一起為中華民國台灣來努力、打拚，相信會1天比1天更好。

(中時 )