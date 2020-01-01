直播》新年升旗 韓國瑜、謝龍介出席台南公園升旗典禮 09:332020/01/01 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統候選人韓國瑜。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是民國109年新年元旦，國民黨總統候選人韓國瑜今日到了台南參加升旗典禮，大量韓粉現身相挺，台南市議員謝龍介也到場支持。 韓國瑜稍早在高雄參加升旗典禮時表示，對於新的一年充滿期許，經過了充滿「亂」的2019年，面對全新的2020，以及未來的三年，希望可以用四個「爽」字來代表！ 【#LIVE】韓國瑜出席台南公園升旗典禮 笑死！元旦升旗 韓粉緊盯小英這點 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #宋楚瑜 #親民黨 #謝龍介 #升旗典禮 #充滿 #新年 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 政治熱門新聞 黃暐瀚火了！血淚控訴PTT網友：把我當殺父仇人 - 政治 笑死！元旦升旗 韓粉緊盯小英這點 - 政治 一堆人因韓造勢人多而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 直播》新年升旗 韓國瑜、謝龍介出席台南公園升旗典禮 - 政治 若韓國瑜2020勝出 黃暐瀚4字示警！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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