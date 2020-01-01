今天是民國109年新年元旦，國民黨總統候選人韓國瑜今日到了台南參加升旗典禮，大量韓粉現身相挺，台南市議員謝龍介也到場支持。

韓國瑜稍早在高雄參加升旗典禮時表示，對於新的一年充滿期許，經過了充滿「亂」的2019年，面對全新的2020，以及未來的三年，希望可以用四個「爽」字來代表！

【#LIVE】韓國瑜出席台南公園升旗典禮

(中時電子報)