蔡英文總統發表元旦講話。(黃世麒攝)

各位親愛的國人同胞、現場的媒體朋友，大家早安，新年快樂。

今天是中華民國109年的元旦。也是2020年，新一年的開始，我要先祝全體國人同胞，身體健康，新年快樂。

在元旦的這一天，我們有很多新的政策，也開始上路。

今年，我們再度調升了基本工資。特別是打工的朋友，各位的時薪，連續第四年增加，相信各位都會有感。

有兩到三歲小朋友的家庭，如果小朋友還在保母那，還沒有上幼兒園。今年開始，我們把托育補助銜接起來了，育兒的支出可以省下一大筆錢。

家中有長照需要的朋友們，五月報稅的時候，不要忘記，長照扣除額也從今年正式上路了。

農民朋友們，新年度的農機補助也開始受理申請。我們也正在研議，要為農民朋友建立一套退休制度。

每一年，受到政府照顧的人都要更多，這是我對自己的期許，希望所有的國人都能受到最好的照顧。

我也要跟大家分享幾個好消息。「南迴改」剛剛通車，「蘇花改」跟「西濱快速道路」也準備全線通車。大家盼望了好久的安心回家的路，終於實現了。

我要謝謝蘇貞昌院長，過去一年，行政團隊在他的領導下，做出了有感的好成績。

這一、兩年來，臺灣面對國際經貿上的巨大變局，尤其是美中貿易戰的挑戰。但是，在全體臺灣人民的共同努力之下，我們挺過來了。

去年，相對於周邊國家，臺灣有不錯的經濟成績，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點已經成為常態。

更重要的是，去年，首度出現幾十年來，規模最龐大的臺商回臺投資。海外資金回流也蓄勢待發，外商看好臺灣經濟前景，也大幅加碼投資臺灣。這證明了，經過多年的努力，我們成功扭轉了幾十年來，產業跟資金外移的處境。

春江水暖鴨先知，臺灣經濟的正向改變，正為長期動能不足的經濟，帶來翻轉的契機。

未來四年，我們要努力，再創造一次經濟起飛的奇蹟，建立一個人民可以普遍受惠、普遍有感的新經濟模式。

我們將落實兆元投資，讓臺灣成為「高階製造中心」、「高科技研發中心」、「綠能發展中心」、「區域資金調度及理財中心」，以及高科技和產業人才的培育重鎮。經濟轉型，產業創新，我們會盡最大的努力，讓臺灣在全球經濟變局中能夠脫胎換骨。

對於較弱勢的傳統產業、農業及中小企業，政府也會提供足夠的協助，以及各種保障措施，讓他們在轉型的過程當中，受到最少的衝擊，順利轉型升級。

對於那些因為中國對臺政策改變，而受到衝擊的產業。政府一定會給予支持跟協助，開發新市場、轉型再升級，讓他們擺脫依賴，不再受制於不確定的政治因素。

當然，臺灣之所以重要，絕對不只是因為經濟，我們的民主跟自由也是重要的原因。

這幾年來，中國文攻武嚇不停、介入滲透不斷，目標很清楚，就是要逼迫臺灣在主權上屈服讓步。去年初，中國國家主席習近平，更提出「一國兩制臺灣方案」。

我要感謝所有的臺灣人民，給了政府最強大的後盾。我們沒有屈服，我們很明確地告訴全世界，臺灣不可能接受「一國兩制」。

這半年多來，全世界都看到，在「一國兩制」實施下的香港，局勢不斷惡化。政府的濫權，已經讓「一國兩制」信用破產。

民主與威權，無法同時存在於同一國家。香港人民做了示範，告訴我們一國兩制絕對不可行。

面對中國的壓力，去年我已經提出了「四個必須」，呼籲中國政府：

必須要正視中華民國存在的事實。

必須要尊重兩千三百萬人民，對自由民主的堅持。

必須以和平對等的方式，來處理我們之間的歧異。

必須是政府，或政府所授權的公權力機關，坐下來談。

一年過去了，我的立場更堅定。前幾天，我更明確地提出了「四個認知」，希望全體國人同胞，能夠團結一致，共同面對外部威脅。

第一，破壞臺海現狀的是中國，不是臺灣。所以，當中國逼迫我們的時候，我們必須一致對外。

第二，中國利用「九二共識」，正在掏空中華民國。所以，我們必須更加堅定，捍衛國家主權。

第三，不能以主權交換短期經濟利益。所以，我們必須要有一條底線，確保主權不受侵犯。

第四，要警覺中國正全面滲透，分化臺灣社會。所以，我們必須把民主的防衛機制建立起來。

如果我們全體國人，全部政黨，都能在這四個認知上形成共識，中華民國臺灣，將形成一股無比巨大的團結力量，屹立在世界。

昨天，《反滲透法》已經在立法院通過。裡面規定的，都是國內法本來就規範、禁止的事項。只要不是接受中國指示、委託或資助，來從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範。而且有沒有違法，不是行政機關或任何人說了算，它必須經過法院判決。

我跟大家保證，《反滲透法》的通過，不會影響自由、不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，它只會讓臺灣的民主自由更受保障。

我再強調一次，我們是反滲透，不是反交流。兩岸之間的正常交流和往來，都不會被這個法案所影響。

所以，在中國的臺商、臺生、臺師、臺幹，各位的一切正常生活都可以照舊，不受影響。

拜媽祖的，或是拜其他神明的人，所有正常宗教交流活動，也不會受到影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者的正常生意，也絕對不會受到影響。

在這裡，我要謝謝全體國人同胞，對於這個法案的支持。我也要特別謝謝朝野立委，在立法院的理性溝通。

保衛民主，人人有責。中華民國國家主權不能被挑戰，臺灣民主自由也不能被侵蝕。守住主權、守住民主自由，這就是做為中華民國臺灣的總統，必須堅守的立場。

「攜手同心，臺灣前進」，是我們今年元旦的主軸。讓更多人受到照顧，讓經濟變得更好，讓臺灣的民主、自由跟主權，穩固而永續。這就是我們要團結臺灣人民，一起奮勇前進的方向。

2020年，臺灣又會是世界關注的焦點。我期許全體國人同胞，展現勇氣，展現團結，讓民主自由的光芒，再度照耀臺灣，照耀世界。謝謝大家。

(中時 )