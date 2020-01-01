出道以來，賀軍翔鮮少有緋聞，他在婚前最受矚目的一段戀情，非林依晨莫屬。二○○四年，二十歲左右的兩人在偶像劇《愛情合約》中，演出互看彼此不順眼的冤家，戲外卻愈愛愈深，除了在劇裡幾度忘我舌吻，連導演喊卡都停不下來，甚至傳出一場在海底深吻的戲碼，讓兩人的媽媽都臉色大變。

當年，賀軍翔和林依晨每次一起宣傳《愛情合約》時，都像極一對熱戀中的情侶；《愛情合約》播畢後，賀軍翔就和ＴＶＢＳ簽約，成為林依晨的師弟，成功延長了「愛情合約」的期限。

此外，小倆口在林依晨的〈孤單北半球〉及胡彥斌的〈Waiting for you〉ＭＶ中，都有十分動情的演出，私下也曾被抓包甜蜜約會，不過，兩人始終沒有認愛。

外傳撕破臉的賀軍翔、林依晨在好友安以軒的婚禮上「破冰」同框。（圖／翻攝自臉書）

林依晨隔年離開ＴＶＢＳ後，兩人感情跟著變調，當時有報導指出，賀軍翔放話他和林依晨僅是炒緋聞，他連林依晨的電話都沒有，兩人根本沒有愛過，一切都是子虛烏有，還說自己不想再和林依晨有任何瓜葛。昔日甜滋滋的曖昧，瞬間降到冰點。

據悉，賀軍翔的撇愛讓林依晨頗為難堪，後來林依晨被問到此事，僅表示：「如果再講會造成傷害，那我寧可不講。」

事隔多年後，林依晨嫁給高中就認識的學長林于超，而賀軍翔也和初戀情人陳怡玟結婚生子，兩人各自嫁娶時，都給予對方滿滿祝福。二○一七年，安以軒舉辦婚宴，賀軍翔與林依晨還大方合照，讓粉絲直呼「好感動」，認為兩人已打開心結，放下過去恩怨。這段從未公開承認的「軍依曖昧情」，也算是有個圓滿的結局。

賀軍翔與楊丞琳在《惡魔在身邊》談戀愛，是粉絲心中的經典CP組合。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)