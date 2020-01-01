日本年末國民節目、NHK電視台《紅白歌合戰》去年12月31日播出第70屆節目，樂壇天后MISIA（米希亞）擔任「紅組」壓軸演唱時，舞台揚起LGBTQ+象徵的巨大彩虹旗一幕，迅速在SNS上造成話題。

MISIA擔任今年「紅組」壓軸，演唱許多台灣觀眾耳熟能詳的日劇《大和拜金女》主題曲〈Everything〉時，她的正後方揚起巨大彩虹旗，在舞台兩側的全體歌手也人手一彩虹旗，場面壯觀。

紅白トリのMISIAさん 素晴らしかった～‼️ミッツさんも出ててLIVE PRIDE 思い出しました☺️出演者もレインボーフラッグ振ってましたね️‍(写真ブレた) pic.twitter.com/wZt5QCPPEw

— あやこ (@springstar24) December 31, 2019

日創作歌手Taisho（たいしょう）隨後在推特發文分析，本屆《紅白》中冰川清志、星野源與MISIA三段演出，是NHK電視台推進性別多元的完美呈現。他認為：「冰川清志的2019年（展現真我、轉為中性風格）決心、星野源的粉紅（非紅亦非白、意圖打破《紅白》男白女紅傳統）色大衣、MISIA的彩虹旗等傳達真實自我的內容，電視台、節目策劃、歌手一棒接一棒在《紅白》舞台以歌曲和整體設計細膩地呈現，堪稱完美。」

氷川きーちゃんの2019の決心、源ちゃんのピンクのダウン、そしてMISIAの、想いの丈を強くたおやかな歌と総合演出で表現した紅白、放送したNHK、それぞれがそれぞれの場所で、自分であることのバトンを届け合う、なんて最高だ。#紅白歌合戦#MISIA#氷川きよし pic.twitter.com/WTRcCeOS6D

— たいしょう (@ryzkg) December 31, 2019

星野源、去年に引き続きピンクの衣装できた。去年はベビーピンクのニューバランス今年はピンクのダウン。今年も星野源のスタイリストを褒め称えたい #紅白歌合戦 pic.twitter.com/Wz7z6nlnMB

— a83_DX (@AymDx) December 31, 2019

曾來台力挺同志遊行

MISIA在2000年以〈Everything〉走紅，近年力挺同志活動。她曾在前年來台，無酬為第15屆台灣同志遊行站台，更努力用全中文致詞近5分鐘，致詞中「只要我們不帶偏見的心，就能看到許多顏色，願大家身處被愛與和平包圍的世界」表達對LGBTQ+支持。

(中時 )