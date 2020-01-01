媒體人黃暐瀚經常在政論節目發表挺韓言論，遭韓黑、英粉網友攻擊。昨日（12月31日）跨年前一個多小時，黃悲憤控訴，PTT論壇網友視他如「殺父仇人」與「人渣」，10篇文章9篇在謾罵他。文章一出，PTT網友群起圍剿，除人身攻擊，更加碼搬出黃的孩子、父親羞辱。

網友在PTT論壇發文《笑死，你們再嘴黃暐瀚啊，搞到人家很不爽了》，寫道：「笑死！你們再嘴黃暐瀚啊，嘴他什麼，人家都知道、他都有在看PTT，連『韓暐瀚』、『姓馬變姓韓』、『要養三個孩子』這幾個常見的推文內容，人家都知道。現在好了吧？搞到黃暐瀚很不爽、特地選在2019倒數前，在臉書抒發心情。」

發文網友進一步表示：「自己承認，有嘴『韓暐瀚』、『姓馬變姓韓』、『要養三個孩子』這些推文的，趕快趁現在新的一年2020，跟黃暐瀚道歉！還亂幫人家改姓，真的是……」

文章一出，PTT網友群情激憤，圍剿開罵：「啊……立場那樣鄉民不能嘴？」「韓暐瀚姓馬變姓韓要養三小孩」、「他啥時代表台灣民眾？民選出來的名嘴嗎？哈哈」、「要改姓柯了」、「就論述力不怎樣啊」、「他確實立場不中立，分析半客觀半帶韓風，借此更好帶風向，難道他自己不清楚」、「養三個孩子算什麼攻擊」、「事實不能嘴？」「他不爽然後咧？」「沒有欺騙自己？那判斷力堪慮」、「他的聽眾智商有到位嗎？」「就三姓家奴啊！要不爽什麼？」

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)