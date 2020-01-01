眼睛是靈魂之窗，但現代人愛用手機、電腦，雙眼早已老化，不只重度近視，老花眼、青光眼患者也開始年輕化。日本醫學博士石原結實提倡，早上喝一杯胡蘿蔔汁，不僅改善酸澀疲勞的雙眼，β-胡蘿蔔素還能保護視網膜、預防老年性黃斑部病變，讓人65歲沒老花還能防癌。

早安健康報導，石原結實分享他的「石原流胡蘿蔔汁」，用兩根胡蘿蔔加一顆蘋果打成汁。利用胡蘿蔔富含的β-胡蘿蔔素，在體內轉換成維生素A，保護視網膜及角膜，提高視網膜代謝能力。若β-胡蘿蔔素不足，眼睛就容易乾澀疲勞。

日本六本木眼科診所院長池上正人也指出，β-胡蘿蔔素還能夠活化細胞，預防老化及動脈硬化。他說，老年性黃斑部病變正是受到活性氧的影響，因此吃抗氧化效果強的β-胡蘿蔔素，有助於預防老年性黃斑部病變。

日本營養管理士北川美雪表示，β-胡蘿蔔素的高抗氧化力，也具有抑制癌症的效果，據日本厚生勞動省調查，β-胡蘿蔔素攝取較少的人，罹患胃癌風險較高。

(中時電子報)