柯王合體！一起參加元旦健走 11:072020/01/01 中時 劉宗龍 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 希望基金會1日在花博公園圓山廣場舉辦2020元旦健走活動，出席的台北市長柯文哲（右）與前立法院院長王金平（左）等人一起做熱身操。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 希望基金會1日在花博公園圓山廣場舉辦2020元旦健走活動，出席的台北市長柯文哲（右三）與前立法院院長王金平（中）等人帶領民眾一起走出健康。（劉宗龍攝） 今天希望基金會在花博公園圓山廣場舉辦2020元旦健走活動，台北市長柯文哲與前立法院院長王金平等人一起出席，帶領民眾走出健康。 今年是連續17年舉辦元旦健走，柯文哲表示，健康的腳對人的長壽很重要，根據醫學研究指出，估算一名老人活多久，可計算他6分鐘走多遠。因此他也肯定元旦舉辦健走是很有意義的。 王金平指出，「健走是省本又多利的運動」，無論任何氣候或時間都能健走，且一個人也可以健走，因此他鼓勵大家多多健走。 (中時 ) #元旦 #健走 #王金平 #柯文哲 #立法院院長王金平 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法 柯文哲擔心自己過完年觸法 12:142019/12/28 政治 王金平遭批走投無路回國民黨 郭董批國民黨太過分 18:312019/12/28 政治 被酸走投無路才回國民黨 王金平回6字 23:572019/12/28 政治 台北跨年晚會恐觸反滲透法 柯文哲：不用怕！ 11:402019/12/29 政治 王金平站台李武龍 呼籲別讓民進黨國會過半 14:332019/12/29 政治 韓國瑜辯論會嗆蘋果 柯文哲：有點怪 16:352019/12/29 政治 高雄》柯文哲為親民黨立委候選人站台 狠批民進黨債留子孫 20:442019/12/29 政治 《反滲透法》硬闖 王金平批程序不正義 04:102019/12/30 政治要聞 台南輔選民眾總統票投誰 柯文哲：2024參選再投我 18:202019/12/30 政治 公督盟公布余天是唯一「零質詢」立委 柯文哲：太扯 21:082019/12/31 政治 生活熱門新聞 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 好市多半熟麵包難吃？她出菜成品讓網看呆：原來要這樣吃 - 生活 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 氣炸鍋千萬別炸啥 他曝：後悔到爆 - 生活 今年史上最暖 氣象局：1、2月恐有寒流 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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