希望基金會1日在花博公園圓山廣場舉辦2020元旦健走活動，出席的台北市長柯文哲（右三）與前立法院院長王金平（中）等人帶領民眾一起走出健康。（劉宗龍攝）

今天希望基金會在花博公園圓山廣場舉辦2020元旦健走活動，台北市長柯文哲與前立法院院長王金平等人一起出席，帶領民眾走出健康。

今年是連續17年舉辦元旦健走，柯文哲表示，健康的腳對人的長壽很重要，根據醫學研究指出，估算一名老人活多久，可計算他6分鐘走多遠。因此他也肯定元旦舉辦健走是很有意義的。

王金平指出，「健走是省本又多利的運動」，無論任何氣候或時間都能健走，且一個人也可以健走，因此他鼓勵大家多多健走。

(中時 )