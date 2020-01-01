元旦天氣溫度適中，來參加的市民朋友比往年還多，全場旗海飄揚，台中市長盧秀燕祝福國家興盛昌隆，祝福市民朋友幸福快樂。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕1日在元旦升旗說出新年新希望，要繼續改善空汙，振興經濟讓市民好生活。（盧金足攝）

很多市民參加元旦升旗，爭相與台中市長盧秀燕合照。（盧金足攝）

迎接2020年，台中市長盧秀燕1日在元旦升旗對新年新希望表示，「2020就是愛你愛你！」要大力改善空汙，拚經濟讓市民好生活，要加強治安、交通，推動文化與教育，非常多的工作還要繼續努力，「大家一起加油2020！」

盧秀燕說，今年元旦台中市政府舉辦109年升旗典禮別出心裁，邀請109名元旦寶寶，1月1日出生的元旦寶寶、市民朋友來參加升旗典禮，中華民國元旦也是元旦寶寶的生日，「實在是太幸運了！」希望他們的參加能帶給台中這個城市，帶給每位市民朋友們，大家都很幸運。

她也強調，有市民建議應該讓中華民國的國旗更大，到處可見，所以市府將元旦國旗變成四倍大，變成很大很大的國旗，展現對於國家的熱愛與忠誠。

今天元旦天氣溫度適中，來參加的市民朋友比往年還多，很多人是趕完跨年晚會，一早來參加元旦升旗，盧秀燕祝福國家興盛昌隆，祝福市民朋友幸福快樂。

對2020新年新希望，盧秀燕表示，參加升旗典禮，尤其唱國歌時，她和很多市民朋友一樣感覺非常激動，在新的一年，她帶領市政團隊會更勇敢、更認真，包括要繼續整治空汙，振興經濟，讓市民好生活，加強治安，加強交通、文化與教育，重視環保生態，非常多的工作還要繼續努力。

(中時 )