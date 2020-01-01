汪小菲甜曬和女兒合照。(圖／翻攝自微博)

汪小菲自招不是好爸爸好老公又秒刪。(圖／翻攝自微博)

汪小菲和大S結婚9年，育有一對寶貝兒女，一家四口幸福和樂，31日是2019年最後一天，汪小菲也在元旦凌晨發文，甜告白嫩妹「你眼裡的美就是我心裡的美​​​​」，還自認不是「好爸爸好老公」，但敢拍胸脯說這9年沒錯過任何節日和家人團聚。

大S從2013年開始，跨年都會和老公在燦爛的101煙火前合照，不過2016年只有獨照，她事後解釋「拍歪了」，2017連照片都沒有只有文字，她解釋「要抱著孩子很難拍出我想要呈現的的好畫面」，2018年直接改成31日深夜發文，直呼「太困了」，零點後由汪小菲發文，「抱歉今年沒合照了，因為孩子睡了，我和老婆陪丈母娘吃飯，踩著最後一分鐘進家門，和孩子們一起迎來2019」。

而今年大S在31日一早，就先預祝大家都好好的，而汪小菲在元旦凌晨發文，今年終於又在101煙火前拍照，不過合影對象換成女兒小玥兒，他甜吻女兒臉告白「你看煙火我看你，你眼裡的美就是我心裡的美」，網友大讚他是好爸爸，這讓他過沒多久又發文，表示其實「自己也不是好爸爸好老公」。

他說自己常為了事業要飛往各地，也會要應酬喝倒在各地斷片，還要抽空陪父母、和朋友聯絡感情，「但拍著胸脯說，這9年我沒錯過一個節日和家人在一起，好像習慣成了習慣」，不過這則文章後來被他刪除。而網友看了也留言問「大S跟弟弟呢？」、「愛女兒也要秀老婆喔」、「別忘了你還有個兒子」。

(中時電子報)